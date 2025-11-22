Buscar
menú

Redes Sociales

Facebook-f X-twitter Youtube Instagram Linkedin
Home/Videos/Alejandro Sanz – Las guapas (Video Oficial)

Alejandro Sanz – Las guapas (Video Oficial)

Facebook
Twitter
Pinterest

Alejandro Sanz aparece con fuerza renovada en Las Guapas, un video oficial que mezcla estilo, emoción y su ya clásica sensibilidad. En el Alejandro Sanz Las Guapas video oficial, cada escena parece hablar de poder interior y de reconocerse frente al espejo del amor propio. Con una producción visual cuidadísima, Sanz rinde homenaje a la elegancia, celebra las historias no contadas y eleva esa vibra “guapa” a otro nivel. La canción tiene ese sello suyo: melodía cautivadora, letra que conecta, voz que quiebra sin perder control. Si pensabas que ya lo habías visto todo, este lanzamiento demuestra que el maestro aún tiene sorpresas bajo la manga.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Videos
Ozuna, Beéle, Ovy On The Drums – Enemigos (Video Oficial)
November 22, 11:00 AM
By
Videos
Laura Pausini, Yami Safdie – ESO Y MÁS (Official Video)
November 21, 11:05 AM
By
Videos
Santana, Carín León – Velas (Official Video)
November 12, 9:00 AM
By
Videos
Zhamira – mil preguntas (Official Video)
November 11, 9:00 AM
By
Videos
Carlos Rivera – Larga Vida
November 10, 9:00 AM
By
Videos
Natalia Lafourcade – La Bruja (Versión Cancionera)
November 9, 9:00 AM
By
Videos
Grupo Frontera, Tito Double P – échame la mano (Video Oficial)
November 8, 8:00 AM
By
Videos
Bryant Myers, Jhayco – Bouncy (Video Oficial)
November 7, 9:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *