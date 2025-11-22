Alejandro Sanz aparece con fuerza renovada en Las Guapas, un video oficial que mezcla estilo, emoción y su ya clásica sensibilidad. En el Alejandro Sanz Las Guapas video oficial, cada escena parece hablar de poder interior y de reconocerse frente al espejo del amor propio. Con una producción visual cuidadísima, Sanz rinde homenaje a la elegancia, celebra las historias no contadas y eleva esa vibra “guapa” a otro nivel. La canción tiene ese sello suyo: melodía cautivadora, letra que conecta, voz que quiebra sin perder control. Si pensabas que ya lo habías visto todo, este lanzamiento demuestra que el maestro aún tiene sorpresas bajo la manga.