La congresista republicana Marjorie Taylor Greene, una de las figuras más incendiarias y mediáticas de la derecha estadounidense, anunció este viernes que abandonará su escaño en la Cámara de Representantes el 5 de enero de 2026.

La legisladora por Georgia hizo pública su decisión en un video de más de diez minutos difundido en redes sociales, donde aseguró que “nunca encajó en Washington” y que fue “rechazada” por la élite política desde que llegó al Congreso.

Su renuncia marca el punto culminante de meses de tensiones abiertas con el presidente Donald Trump, con quien rompió políticamente después de criticar su manejo de los archivos del caso Jeffrey Epstein, así como algunas de sus posiciones sobre política exterior y asuntos sanitarios. El expresidente respondió llamándola “traidora” y “excéntrica”, llegando incluso a advertir que respaldaría a un rival contra ella si intentaba buscar la reelección.

El distanciamiento entre ambos es especialmente significativo porque Taylor Greene fue una de las voces más ruidosas y leales del movimiento “Make America Great Again” durante el primer mandato de Trump. Su defensa del expresidente, su estilo combativo y sus posturas extremas la convirtieron en un ícono para la base republicana más radical.

Sin embargo, la legisladora dijo sentirse aislada en el Congreso y afirmó que su renuncia refleja “una decisión personal” ante un entorno político en el que asegura no hallar espacio. Su salida añade presión al Partido Republicano, que enfrenta un futuro incierto con legisladores que se alejan o chocan con el liderazgo de Trump.

La partida de Taylor Greene también alimenta el debate interno en el partido sobre la influencia del expresidente y el rol de los sectores más radicales dentro de la bancada.