Buscar
menú

Redes Sociales

Facebook-f X-twitter Youtube Instagram Linkedin
Home/Videos/Ozuna, Beéle, Ovy On The Drums – Enemigos (Video Oficial)

Ozuna, Beéle, Ovy On The Drums – Enemigos (Video Oficial)

Facebook
Twitter
Pinterest
Foto: NouJau Sound

Ozuna, Beéle y Ovy On The Drums se unen en Enemigos, un tema que mezcla ritmo, pasión y esa intensidad que solo el desamor puede inspirar. En el Ozuna Beéle Ovy On The Drums Enemigos video oficial, los artistas transforman la tristeza en un beat irresistible que combina lo urbano, lo melódico y lo nostálgico. El video juega con contrastes visuales: luces frías, miradas cargadas y una historia que gira entre la distancia y el deseo. Ozuna entrega su lado más emocional, Beéle aporta el toque romántico y Ovy redondea la producción con un sonido impecable. Es una colaboración que demuestra que a veces los “enemigos” comparten más de lo que quieren admitir.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Videos
Alejandro Sanz – Las guapas (Video Oficial)
November 22, 3:01 PM
By
Videos
Laura Pausini, Yami Safdie – ESO Y MÁS (Official Video)
November 21, 11:05 AM
By
Videos
Santana, Carín León – Velas (Official Video)
November 12, 9:00 AM
By
Videos
Zhamira – mil preguntas (Official Video)
November 11, 9:00 AM
By
Videos
Carlos Rivera – Larga Vida
November 10, 9:00 AM
By
Videos
Natalia Lafourcade – La Bruja (Versión Cancionera)
November 9, 9:00 AM
By
Videos
Grupo Frontera, Tito Double P – échame la mano (Video Oficial)
November 8, 8:00 AM
By
Videos
Bryant Myers, Jhayco – Bouncy (Video Oficial)
November 7, 9:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *