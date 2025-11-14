La noche de los Latin Grammy dio un giro inesperado cuando Alejandro Sanz, uno de los referentes de la música española, se quedó con el premio a grabación del año gracias a su tema ‘Palmeras en el jardín’. El reconocimiento, uno de los más codiciados de la industria latina, marcó uno de los momentos más comentados del evento que se celebra en Las Vegas.

Para Sanz, este triunfo significó más que una victoria profesional. En su discurso, explicó que este proyecto representaba su reconciliación con el oficio que ha marcado su vida. “La música ha sido mi vida y después de tanto tiempo vuelvo a sentir ese impulso”, comentó ante el público, subrayando el carácter íntimo que ha tenido el proceso creativo de este regreso.

El resultado sorprendió por completo a quienes seguían la ceremonia. Entre los nominados estaban Bad Bunny, considerado favorito por partida doble, y el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso, que había llegado a la gala con un alto nivel de expectativas. Durante su intervención, Sanz reconoció el peso de la competencia y bromeó con el puertorriqueño: “Benito, te lo he robado. Perdona”. La frase se convirtió en una de las más repetidas de la noche entre quienes seguían los movimientos en el MGM Grand Garden Arena.

‘Palmeras en el jardín’ integra el álbum ‘¿Y ahora qué?’, publicado en mayo, un trabajo que refleja el periodo de transición del artista. El proyecto nació después de cuatro años sin material nuevo, marcados por cambios de discográfica y una ruptura sentimental que ocupó titulares. El propio Sanz ha reconocido que estas vivencias influyeron en el tono reflexivo del disco y en su necesidad de reordenar prioridades.

El triunfo de Alejandro Sanz Latin Grammy en esta categoría no fue el único de la noche. Más temprano, el madrileño ganó el premio a mejor álbum pop contemporáneo, un respaldo adicional a esta nueva etapa que lo muestra más introspectivo y conectado con un sonido que lleva su firma.

Su doble victoria consolida el regreso del cantante en uno de los escenarios más importantes para la música latina, y confirma que su presencia sigue siendo decisiva entre los grandes nombres reconocidos por la Academia Latina.