El artista mexicano Santa Fe Klan llega al escenario de Amazon Music con un episodio especial de su serie de conciertos en vivo conocido como City Sessions. En esta cita, Santa Fe Klan mostrará su nuevo álbum en un ambiente íntimo y conectado con sus raíces. El concierto se transmitirá el 18 de noviembre por el canal EnVivo de Amazon Music en Twitch, también en TikTok (@AmazonMusicLatin), y será accesible mediante dispositivos Alexa pronunciando “Alexa, pon City Sessions”.

Santa Fe Klan ha construido una carrera que mezcla rap, regional mexicano y ritmos urbanos con una sensibilidad arraigada en la realidad de su gente. La serie City Sessions de Amazon Music ofrece un formato de “cerca del artista”, sin filtros, y la presencia de Santa Fe Klan confirma el valor de esa propuesta. La transmisión será conducida por Gerudito, y contará con la actuación de apertura del joven talento Silar Kilos de Estilo, lo que añade frescura al planteamiento.

El nuevo álbum de Santa Fe Klan lleva por título Baile Cholo y está próximo a su lanzamiento oficial. Según informaciones exclusivas, este proyecto marca un regreso al sonido de la cumbia mezclada con su estilo urbano, y aborda temas como la pérdida, la fe, la soledad y la búsqueda de sanación. La combinación del álbum y de una presentación en vivo en un formato especial hace de este episodio de City Sessions una cita ineludible para sus seguidores.

Este tipo de eventos transmitidos por plataformas digitales reflejan el giro que vive la industria musical, donde el público busca conexión directa con el artista y experiencias íntimas. Para Santa Fe Klan la apuesta es doble: presentar su álbum de forma novedosa, además de consolidar su presencia en un formato global.

Los fans interesados deberán estar atentos a la transmisión el 18 de noviembre, comenzando a las 8 pm (MX), 9 pm ET y 6 pm PT. En ese espacio, Santa Fe Klan entregará lo que ha definido como “una música sin etiquetas” y celebrará junto a su comunidad el momento que está viviendo.

Este episodio de City Sessions promete ser un reflejo del poder de la música mexicana hoy y de la evolución artística de Santa Fe Klan, quien continúa ampliando fronteras sin perder su esencia.