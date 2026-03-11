En Lima, cuando cae la tarde, el humo empieza a perfumar las esquinas. Las brasas crepitan, el ají panca se carameliza y el olor es imposible de ignorar. Los anticuchos peruanos no son un plato elegante de mantel blanco. Son calle, historia y técnica heredada.

Su origen se remonta a la época colonial, cuando las comunidades afroperuanas aprovecharon cortes considerados secundarios, como el corazón de res, y los transformaron en algo extraordinario. Con una marinada intensa y el fuego correcto, ese corte firme se vuelve tierno, profundo y lleno de carácter.

No es una brocheta cualquiera. Es identidad.

Ingredientes

1 kg de corazón de res limpio y cortado en cubos

3 cucharadas de pasta de ají panca

3 dientes de ajo molidos

1 cucharada de comino

1 cucharada de orégano seco

2 cucharadas de vinagre rojo

2 cucharadas de aceite vegetal

Sal

Pimienta negra

Para acompañar:

Papas cocidas

Choclo cocido

Salsa de ají (opcional)

Preparación

Limpia bien el corazón retirando grasa y nervios. Córtalo en cubos uniformes para que se cocinen parejo. Mezcla el ají panca, ajo, comino, orégano, vinagre, aceite, sal y pimienta hasta formar una pasta espesa. Incorpora la carne y deja marinar al menos 4 horas, idealmente toda la noche. El tiempo es clave para que el sabor penetre. Ensarta los cubos en palitos de madera previamente remojados. Asa sobre brasas o parrilla bien caliente, girando constantemente. El exterior debe dorarse y sellarse rápido, mientras el interior queda jugoso.

Consejos que marcan la diferencia

No sobrecocines el corazón. Si se pasa, se endurece.

El ají panca aporta color y profundidad, no picor intenso. Si quieres más picante, añade ají molido o rocoto.

Pincela los anticuchos con la marinada durante la cocción para mantenerlos húmedos.

Servidos calientes, con papa y choclo, los anticuchos peruanos resumen una tradición que nació de la necesidad y terminó convertida en orgullo nacional. El humo, la acidez del vinagre y el toque especiado hacen que cada bocado tenga memoria.