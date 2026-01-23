La Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (Lbprc), conocida como La Pro, informó este viernes que la asistencia a los parques de Puerto Rico durante la temporada invernal 2025-26 alcanzó las 381.000 personas, lo que representa un aumento de 15,8 % en comparación con la campaña anterior.

Según datos oficiales de la liga, el promedio de fanáticos por partido fue de 2.864 espectadores, un crecimiento de 14 % respecto a la temporada pasada. Las cifras confirman una tendencia al alza en la presencia de público en los estadios del béisbol profesional puertorriqueño.

El presidente de la Lbprc, Juan Flores Galarza, atribuyó el aumento a una combinación de factores, entre ellos los esfuerzos de los equipos por mejorar la experiencia de los aficionados, el nivel competitivo de los peloteros y el impacto de la campaña promocional institucional La Pro.

“El aumento en asistencia está directamente relacionado con los esfuerzos de cada equipo por fortalecer la experiencia de los fanáticos en los estadios, la calidad de los peloteros competitivos que tuvimos esta temporada y el impacto positivo de la campaña promocional institucional La Pro, que logró reconectar con la fanaticada y proyectar una nueva energía alrededor de la liga”, señaló Flores Galarza en un comunicado.

El directivo destacó además un cambio en la composición del público que asiste a los juegos, con una mayor presencia de familias, niños y jóvenes. “Nuestra meta desde hace tres años ha sido ampliar la demografía de nuestra fanaticada y enamorar a una nueva generación con el béisbol, y hoy estamos viendo un incremento notable de familias con niños y jóvenes asistiendo a los partidos”, añadió.

La temporada regular 2025-26 concluyó recientemente con los Cangrejeros de Santurce como campeones, tras imponerse 5-1 en la serie final a los Leones de Ponce. Con el título, la franquicia capitalina se prepara ahora para representar a Puerto Rico en la Serie del Caribe 2026, que se celebrará en Jalisco, México.