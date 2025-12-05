Las audiencias realizadas esta semana en el proceso contra Luigi Mangione marcaron uno de los momentos más importantes del caso desde que se presentaron los cargos por el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson. En estas sesiones, los jueces escucharon testimonios y argumentos que influirán directamente en qué evidencia podrá usar la fiscalía cuando el juicio avance.

Debate central sobre la evidencia incautada

Durante esta audiencia de Luigi Mangione, la defensa insistió en que dos piezas clave deben ser excluidas. Una pistola y un cuaderno que, según la policía, fueron tomados durante el arresto sin una orden judicial. Los abogados argumentaron que la intervención fue ilegal y que permitir esta evidencia violaría los derechos constitucionales del acusado.

La fiscalía defendió la incautación afirmando que las circunstancias del arresto justificaban la acción policial. La decisión final sobre este punto aún no se ha anunciado, pero lo que ocurra determinará la solidez del caso federal.

Testimonios del arresto en Pensilvania

Otro momento relevante de la audiencia de Luigi Mangione fue el testimonio de los agentes que participaron en la detención, ocurrida en un McDonalds de Pensilvania. Ellos relataron que Mangione dio un nombre falso y se rehusó a responder preguntas antes de que le fueran leídos sus derechos Miranda.

La defensa sostuvo que cualquier declaración hecha en ese periodo debe quedar fuera del juicio. Este tipo de disputa procesal suele ser decisiva en casos de alto perfil porque puede limitar o ampliar la narrativa que la fiscalía presente ante un jurado.

El caso avanza hacia su próxima fecha federal

Aunque esta semana no se resolvieron todas las solicitudes, la corte dejó claro que los temas discutidos serán fundamentales para la audiencia federal programada para el 9 de enero de 2026. Allí se confirmará qué evidencia será admitida y cómo avanzará el proceso.

Lo ocurrido en los últimos días demuestra que el caso continúa evolucionando y que las decisiones sobre los procedimientos policiales y la validez de la evidencia serán determinantes en el juicio.