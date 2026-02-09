Beef bourguignon, vino tinto, fuego lento y una mesa que espera

El beef bourguignon es un plato que no se improvisa. Pertenece a esa tradición francesa donde el tiempo es un ingrediente más y el vino no se usa para perfumar, sino para construir. Nació como comida campesina en Borgoña, pensada para transformar cortes duros de carne en algo tierno y lleno de profundidad. Lo que empieza como una olla austera termina siendo un guiso complejo, oscuro y perfectamente integrado.

Este no es un plato rápido ni ligero. Se cocina despacio, se prueba poco y se deja reposar. El resultado recompensa la espera. Carne que se corta con cuchara, salsa ligada sin espesantes artificiales y un aroma que llena la cocina mucho antes de sentarse a la mesa.

Ingredientes

1 kg de carne de res para estofar, cortada en cubos grandes

150 g de tocino o panceta, en tiras

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cebolla grande, picada

2 zanahorias, en rodajas

2 cucharadas de harina

2 cucharadas de pasta de tomate

3 dientes de ajo, picados

750 ml de vino tinto seco

2 tazas de caldo de res

2 hojas de laurel

2 ramas de tomillo

200 g de champiñones

Sal y pimienta negra al gusto

Preparación

Seca bien la carne con papel de cocina y salpimiéntala. En una olla pesada, dora el tocino a fuego medio hasta que suelte su grasa. Retira y reserva. En la misma olla, dora la carne por tandas en el aceite caliente hasta que tenga buen color. Retira y reserva. Añade la cebolla y la zanahoria y cocina hasta que estén suaves y ligeramente caramelizadas. Incorpora el ajo y cocina un minuto más. Espolvorea la harina y mezcla bien para cubrir las verduras. Cocina un par de minutos. Añade la pasta de tomate y mezcla. Vierte el vino tinto poco a poco, raspando el fondo de la olla. Añade el caldo, el tocino reservado, la carne, el laurel y el tomillo. Cocina a fuego bajo, tapado, durante 2½ a 3 horas, hasta que la carne esté muy tierna. Saltea los champiñones aparte y agrégalos al guiso durante los últimos 20 minutos. Ajusta de sal y pimienta antes de servir.

Consejos útiles

Usa un vino que beberías. El sabor se concentra.

No apresures la cocción. El hervor debe ser suave.

El bourguignon mejora al día siguiente. El reposo es parte del proceso.

Acompaña con puré de papas, pan rústico o pasta simple.

El beef bourguignon se sirve caliente, con la salsa envolviendo la carne y las verduras sin separarse. Es un plato que invita a sentarse, a comer despacio y a dejar que el tiempo haga lo que sabe hacer. No busca impresionar en el primer bocado. Se queda en la memoria por acumulación.