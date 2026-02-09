Menu
Beef bourguignon, vino tinto, fuego lento y una mesa que espera

© Stephanie Frey | Dreamstime.com

El beef bourguignon es un plato que no se improvisa. Pertenece a esa tradición francesa donde el tiempo es un ingrediente más y el vino no se usa para perfumar, sino para construir. Nació como comida campesina en Borgoña, pensada para transformar cortes duros de carne en algo tierno y lleno de profundidad. Lo que empieza como una olla austera termina siendo un guiso complejo, oscuro y perfectamente integrado.

Este no es un plato rápido ni ligero. Se cocina despacio, se prueba poco y se deja reposar. El resultado recompensa la espera. Carne que se corta con cuchara, salsa ligada sin espesantes artificiales y un aroma que llena la cocina mucho antes de sentarse a la mesa.

Ingredientes

  • 1 kg de carne de res para estofar, cortada en cubos grandes
  • 150 g de tocino o panceta, en tiras
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cebolla grande, picada
  • 2 zanahorias, en rodajas
  • 2 cucharadas de harina
  • 2 cucharadas de pasta de tomate
  • 3 dientes de ajo, picados
  • 750 ml de vino tinto seco
  • 2 tazas de caldo de res
  • 2 hojas de laurel
  • 2 ramas de tomillo
  • 200 g de champiñones
  • Sal y pimienta negra al gusto

Preparación

  1. Seca bien la carne con papel de cocina y salpimiéntala.
  2. En una olla pesada, dora el tocino a fuego medio hasta que suelte su grasa. Retira y reserva.
  3. En la misma olla, dora la carne por tandas en el aceite caliente hasta que tenga buen color. Retira y reserva.
  4. Añade la cebolla y la zanahoria y cocina hasta que estén suaves y ligeramente caramelizadas.
  5. Incorpora el ajo y cocina un minuto más.
  6. Espolvorea la harina y mezcla bien para cubrir las verduras. Cocina un par de minutos.
  7. Añade la pasta de tomate y mezcla.
  8. Vierte el vino tinto poco a poco, raspando el fondo de la olla.
  9. Añade el caldo, el tocino reservado, la carne, el laurel y el tomillo.
  10. Cocina a fuego bajo, tapado, durante 2½ a 3 horas, hasta que la carne esté muy tierna.
  11. Saltea los champiñones aparte y agrégalos al guiso durante los últimos 20 minutos.
  12. Ajusta de sal y pimienta antes de servir.

Consejos útiles

  • Usa un vino que beberías. El sabor se concentra.
  • No apresures la cocción. El hervor debe ser suave.
  • El bourguignon mejora al día siguiente. El reposo es parte del proceso.
  • Acompaña con puré de papas, pan rústico o pasta simple.

El beef bourguignon se sirve caliente, con la salsa envolviendo la carne y las verduras sin separarse. Es un plato que invita a sentarse, a comer despacio y a dejar que el tiempo haga lo que sabe hacer. No busca impresionar en el primer bocado. Se queda en la memoria por acumulación.

