Menu
Home/Farándula/Bad Bunny convierte el Super Bowl en un manifiesto latino

Bad Bunny convierte el Super Bowl en un manifiesto latino

Facebook
Twitter
Pinterest
SANTA CLARA (ESTADOS UNIDOS), 09/02/2026.-, El cantante puertorriqueño Bad Bunny durante su actuación en el descanso del Super Bowl en Santa Clara, California, Estados Unidos. El conjunto blanco con el que la estrella puertorriqueña Bad Bunny actuó en el descanso del Super Bowl fue diseñado por la marca española Zara, según informó este domingo la revista Vogue. EFE/Acoustyle

Bad Bunny SuperBowl dejó de ser solo un espectáculo musical. Desde el primer segundo, el artista transformó el escenario en una afirmación cultural latina. Con la frase “¡Qué rico es ser latino!”, el cantante marcó el tono del evento más visto de Estados Unidos. Por eso, su actuación fue leída como algo más grande que entretenimiento.

Vestido de blanco y con un balón bajo el brazo, abrió con “Tití me preguntó”. El atuendo evocaba el fútbol americano, pero el mensaje iba en otra dirección. Además, la música y el idioma dominaron sin concesiones. El español fue protagonista absoluto durante toda la presentación.

Luego llegó “Yo Perreo Sola”, un tema que reivindica el espacio seguro para las mujeres. La canción recordó su impacto como himno contra el acoso. Asimismo, reforzó la identidad libre que define su carrera desde hace años.

Una escena pensada como celebración colectiva

La famosa casita puertorriqueña volvió a escena. Ese espacio simbólico reunió a figuras latinas y aliadas culturales. Mientras tanto, el escenario se llenó de rostros conocidos como Cardi B, Karol G y Pedro Pascal. Sin embargo, Lady Gaga y Ricky Martin fueron los únicos invitados vocales.

Bad Bunny se presentó con su nombre real y habló de creer en uno mismo. De este modo, conectó su historia personal con millones de espectadores. La música siguió con “Mónaco”, mientras el público reaccionaba con atención total.

Bad Bunny SuperBowl y los símbolos de Puerto Rico

La puesta incluyó referencias claras a la migración y la diversidad. Por otra parte, una boda simbólica representó la mezcla cultural estadounidense. El mensaje fue silencioso, pero directo.

Ricky Martin apareció rodeado de elementos caribeños y cantó un tema cargado de crítica social. Las sillas blancas, la bomba y los postes eléctricos reforzaron la narrativa. Además, el sapo concho apareció como símbolo de identidad y resistencia ambiental.

Finalmente, Bad Bunny pronunció sus únicas palabras en inglés. Después, nombró países latinoamericanos uno a uno. Las banderas llenaron el escenario. Así, el Bad Bunny SuperBowl cerró como una declaración cultural sin traducción ni disculpas.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Farándula
Evaluna apuesta por la pausa y la introspección en su nuevo sencillo “Rollitos de papel”
February 7, 10:00 AM
By
Farándula
Austin Butler dará vida a Lance Armstrong en una nueva película dirigida por Edward Berger
February 7, 9:00 AM
By
Farándula
Dolce&Gabbana revela los secretos de la Alta Moda en una exposición inédita en Miami
February 6, 9:00 AM
By
Farándula
Bad Bunny y el peso político de cantar en español en el Super Bowl
February 6, 8:30 AM
By
Farándula
Sin Bandera celebra 25 años defendiendo la emoción frente a los números y el algoritmo
February 5, 9:00 AM
By
Farándula
Rauw Alejandro debutará en el cine con la nueva película de Guy Ritchie
February 5, 7:00 AM
By
Farándula
Gabby Black convierte la ruptura en libertad con “Holding Me Back”
February 4, 1:00 PM
By
Farándula
‘De noche’, de Todd Haynes, retomará su rodaje con Pedro Pascal y Danny Ramírez
February 4, 11:16 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *