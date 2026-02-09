Bad Bunny SuperBowl dejó de ser solo un espectáculo musical. Desde el primer segundo, el artista transformó el escenario en una afirmación cultural latina. Con la frase “¡Qué rico es ser latino!”, el cantante marcó el tono del evento más visto de Estados Unidos. Por eso, su actuación fue leída como algo más grande que entretenimiento.

Vestido de blanco y con un balón bajo el brazo, abrió con “Tití me preguntó”. El atuendo evocaba el fútbol americano, pero el mensaje iba en otra dirección. Además, la música y el idioma dominaron sin concesiones. El español fue protagonista absoluto durante toda la presentación.

Luego llegó “Yo Perreo Sola”, un tema que reivindica el espacio seguro para las mujeres. La canción recordó su impacto como himno contra el acoso. Asimismo, reforzó la identidad libre que define su carrera desde hace años.

Una escena pensada como celebración colectiva

La famosa casita puertorriqueña volvió a escena. Ese espacio simbólico reunió a figuras latinas y aliadas culturales. Mientras tanto, el escenario se llenó de rostros conocidos como Cardi B, Karol G y Pedro Pascal. Sin embargo, Lady Gaga y Ricky Martin fueron los únicos invitados vocales.

Bad Bunny se presentó con su nombre real y habló de creer en uno mismo. De este modo, conectó su historia personal con millones de espectadores. La música siguió con “Mónaco”, mientras el público reaccionaba con atención total.

Bad Bunny SuperBowl y los símbolos de Puerto Rico

La puesta incluyó referencias claras a la migración y la diversidad. Por otra parte, una boda simbólica representó la mezcla cultural estadounidense. El mensaje fue silencioso, pero directo.

Ricky Martin apareció rodeado de elementos caribeños y cantó un tema cargado de crítica social. Las sillas blancas, la bomba y los postes eléctricos reforzaron la narrativa. Además, el sapo concho apareció como símbolo de identidad y resistencia ambiental.

Finalmente, Bad Bunny pronunció sus únicas palabras en inglés. Después, nombró países latinoamericanos uno a uno. Las banderas llenaron el escenario. Así, el Bad Bunny SuperBowl cerró como una declaración cultural sin traducción ni disculpas.