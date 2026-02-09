El presidente de Colombia, Gustavo Petro, participará en la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC), que comienza este viernes en la ciudad alemana, al igual que la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien intervendrá por videoconferencia.

Aunque Machado no estará presente físicamente, su hija, Ana Corina Sosa, asistirá al encuentro en la capital bávara, según informó en rueda de prensa Wolfgang Ischinger, presidente del foro internacional.

La conferencia, que se extenderá durante tres días, reunirá a más de 200 representantes gubernamentales de unos 120 países. Entre ellos, se espera la participación de más de sesenta jefes de Estado y de Gobierno.

Entre los líderes europeos confirmados se encuentran la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el canciller alemán, Friedrich Merz, quien pronunciará el discurso de apertura.

Participación global de alto nivel

Desde otras regiones del mundo acudirán a Múnich el primer ministro de Canadá, Mark Carney; el primer ministro de Sudán, Kamel Adris; el presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi; y el primer ministro del Líbano, Nawaf Salam, entre otros líderes.

En total, más de 65 ministros de Exteriores estarán presentes, incluidos el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; el canciller chino, Wang Yi; y el ministro de Exteriores de India, Subrahmanyam Jaishankar. También participarán más de 30 ministros de Defensa y representantes de más de 40 organizaciones internacionales, entre ellas la OTAN, encabezada por su secretario general, Mark Rutte.

Relaciones transatlánticas y guerra en Ucrania

Ischinger explicó que la conferencia girará en torno a cuatro grandes ejes. Primero, el papel de Alemania en Europa y en el escenario global. Segundo, la capacidad de Europa para defender sus intereses y actuar con una sola voz.

Además, uno de los temas centrales será el estado de las relaciones transatlánticas, que atraviesan una crisis de confianza, según advirtió el presidente de la MSC. Estas relaciones han sido un pilar del foro desde su fundación en 1963.

Finalmente, la guerra en Ucrania ocupará un lugar prioritario en la agenda. Se espera que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, encabece nuevamente la delegación de su país.

Este año, el premio Ewald von Kleist no será entregado a una persona en particular, sino al pueblo ucraniano. Con este gesto, los organizadores buscan denunciar los continuos ataques contra la infraestructura civil y energética de Ucrania y subrayar el impacto del conflicto en la población civil.