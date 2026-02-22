Antes de aparecer en cajas blancas para llevar, el Chicken Lo Mein ya existía en el sur de China. La palabra “lo mein” significa literalmente “fideos mezclados”. No se trata de sopa ni de fritura profunda. Se trata de fideos cocidos que luego se mezclan suavemente con una salsa y otros ingredientes, manteniendo la textura elástica y el brillo ligero.

El plato tiene raíces en la cocina cantonesa, donde los fideos de trigo se combinan con carnes, verduras y salsa de soja. Con la migración china hacia Estados Unidos en el siglo XIX, especialmente durante la fiebre del oro y la construcción del ferrocarril, muchas recetas se adaptaron a los ingredientes disponibles y al gusto local. Así nació la versión chinoamericana: un poco más abundante, ligeramente más intensa en salsa, pero fiel a la idea central de equilibrio y rapidez.

El Chicken Lo Mein que hoy conocemos mantiene esa lógica. Fideos suaves, pollo sellado a fuego alto, verduras que conservan textura y una salsa que envuelve sin ahogar.

Ingredientes

400 g de fideos chinos de trigo

400 g de pechuga de pollo en tiras finas

2 cucharadas de aceite vegetal

2 dientes de ajo picados

1 zanahoria en tiras finas

1 taza de repollo en tiras

1/2 taza de cebollín en trozos

3 cucharadas de salsa de soja

1 cucharada de salsa de ostras

1 cucharadita de azúcar

1 cucharadita de aceite de sésamo

Pimienta blanca al gusto

Preparación

Cocina los fideos según las instrucciones hasta que estén al dente. Escurre y reserva. Calienta el aceite en un wok o sartén amplia a fuego alto. Añade el pollo y sella rápidamente hasta que esté cocido pero aún jugoso. Retira y reserva. En el mismo wok, agrega el ajo y saltea brevemente. Incorpora la zanahoria y el repollo y cocina apenas unos minutos para mantener textura. Regresa el pollo a la sartén. Mezcla la salsa de soja, la salsa de ostras, el azúcar y el aceite de sésamo y viértela sobre la preparación. Añade los fideos y mezcla con movimientos amplios para integrar todo sin romperlos. Termina con cebollín y pimienta blanca.

Consejos útiles

El fuego debe ser alto y constante para evitar que los fideos se humedezcan demasiado.

No sobrecargues el wok. Cocinar en tandas mantiene la temperatura adecuada.

La salsa debe cubrir ligeramente, no inundar.

Sirve de inmediato para conservar la textura elástica de los fideos.

El Chicken Lo Mein sigue siendo un puente entre tradición y adaptación. Un plato nacido en China, transformado en América y convertido en parte del menú cotidiano en ambos lados del mundo. Se come caliente, con los fideos aún brillantes y el aroma a soja recién levantado del wok.