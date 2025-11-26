Cóctel Festivo (estilo “Thanksgiving Jungle Juice”)

El Cóctel Festivo es una mezcla grande, afrutada y refrescante perfecta para compartir en reuniones. Combina sabores otoñales con un toque de licor para una bebida colorida, fácil de preparar y que siempre luce increíble servida con fruta fresca.

Ingredientes (10–12 vasos)

2 botellas de vino tinto

4 tazas de ginger ale

3 tazas de jugo de arándano rojo (cranberry)

⅔ taza de whisky con canela

⅔ taza de whisky normal o bourbon

2 tazas de arándanos frescos o congelados

1 naranja en rodajas

1 manzana en rebanadas finas

Hielo al gusto

Preparación

En una jarra grande o ponchera, mezcla el vino tinto, el ginger ale y el jugo de arándano. Agrega el whisky con canela y el whisky normal. Mezcla suavemente. Incorpora los arándanos, las rodajas de naranja y las rebanadas de manzana. Añade hielo al gusto, o refrigera la mezcla por una hora antes de servir. Sirve frío en vasos grandes, procurando incluir un poco de fruta en cada porción.

Consejos