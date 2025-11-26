Cóctel Festivo (estilo “Thanksgiving Jungle Juice”)

El Cóctel Festivo es una mezcla grande, afrutada y refrescante perfecta para compartir en reuniones. Combina sabores otoñales con un toque de licor para una bebida colorida, fácil de preparar y que siempre luce increíble servida con fruta fresca.
Ingredientes (10–12 vasos)
- 2 botellas de vino tinto
- 4 tazas de ginger ale
- 3 tazas de jugo de arándano rojo (cranberry)
- ⅔ taza de whisky con canela
- ⅔ taza de whisky normal o bourbon
- 2 tazas de arándanos frescos o congelados
- 1 naranja en rodajas
- 1 manzana en rebanadas finas
- Hielo al gusto
Preparación
- En una jarra grande o ponchera, mezcla el vino tinto, el ginger ale y el jugo de arándano.
- Agrega el whisky con canela y el whisky normal. Mezcla suavemente.
- Incorpora los arándanos, las rodajas de naranja y las rebanadas de manzana.
- Añade hielo al gusto, o refrigera la mezcla por una hora antes de servir.
- Sirve frío en vasos grandes, procurando incluir un poco de fruta en cada porción.
Consejos
- Para un sabor más suave, sustituye parte del vino por jugo de manzana.
- Para una versión sin alcohol, elimina los licores y aumenta el ginger ale y el jugo de arándano.
- Añade canela en rama para un aroma otoñal más marcado.