Cóctel Festivo (estilo “Thanksgiving Jungle Juice”)

© Oksanabratanova | Dreamstime.com

El Cóctel Festivo es una mezcla grande, afrutada y refrescante perfecta para compartir en reuniones. Combina sabores otoñales con un toque de licor para una bebida colorida, fácil de preparar y que siempre luce increíble servida con fruta fresca.

Ingredientes (10–12 vasos)

  • 2 botellas de vino tinto
  • 4 tazas de ginger ale
  • 3 tazas de jugo de arándano rojo (cranberry)
  • ⅔ taza de whisky con canela
  • ⅔ taza de whisky normal o bourbon
  • 2 tazas de arándanos frescos o congelados
  • 1 naranja en rodajas
  • 1 manzana en rebanadas finas
  • Hielo al gusto

Preparación

  1. En una jarra grande o ponchera, mezcla el vino tinto, el ginger ale y el jugo de arándano.
  2. Agrega el whisky con canela y el whisky normal. Mezcla suavemente.
  3. Incorpora los arándanos, las rodajas de naranja y las rebanadas de manzana.
  4. Añade hielo al gusto, o refrigera la mezcla por una hora antes de servir.
  5. Sirve frío en vasos grandes, procurando incluir un poco de fruta en cada porción.

Consejos

  • Para un sabor más suave, sustituye parte del vino por jugo de manzana.
  • Para una versión sin alcohol, elimina los licores y aumenta el ginger ale y el jugo de arándano.
  • Añade canela en rama para un aroma otoñal más marcado.
El Especialito

