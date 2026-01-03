Menu
Home/Noticias/Colombia refuerza la frontera ante posible éxodo desde Venezuela

Colombia refuerza la frontera ante posible éxodo desde Venezuela

El presidente colombiano, Gustavo Petro, en u na foto del pasado 30 de diciembre. EFE/Carlos Ortega

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este sábado un refuerzo inmediato de la seguridad y de la capacidad humanitaria en la frontera Colombia Venezuela, ante la posibilidad de una llegada masiva de refugiados venezolanos tras los recientes ataques de Estados Unidos contra Caracas y otras ciudades del país vecino.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el mandatario informó que la Fuerza Pública y los organismos de asistencia social fueron desplegados a lo largo de la línea limítrofe. Petro explicó que la decisión se tomó luego de un consejo de seguridad realizado durante la madrugada, en el que se evaluaron los posibles escenarios derivados de la crisis política y militar en Venezuela.

Colombia y Venezuela comparten una frontera terrestre de 2.219 kilómetros que atraviesa regiones estratégicas desde el Caribe hasta la Amazonía. Los principales puntos de tránsito se concentran en el área de Cúcuta, San Antonio del Táchira y Ureña, zonas que históricamente han sido utilizadas por miles de venezolanos para cruzar hacia territorio colombiano. Pese a la tensión regional, en la apertura de los pasos fronterizos se reportó normalidad, sin un aumento inmediato en el flujo migratorio.

La frontera Colombia Venezuela ha sido, durante la última década, un corredor clave del éxodo venezolano. Se estima que cerca de 2,8 millones de ciudadanos de ese país se han establecido en Colombia, convirtiéndola en la principal nación receptora de migrantes venezolanos en América Latina.

Aunque Petro no se ha pronunciado directamente sobre la anunciada captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, sí condenó los bombardeos ordenados por Washington. El mandatario afirmó que Colombia rechaza cualquier agresión a la soberanía de Venezuela y de la región, y subrayó que los conflictos internos deben resolverse mediante el diálogo y sin intervención extranjera.

Como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU desde el 1 de enero, Colombia buscará que ese organismo analice la situación venezolana. Petro reiteró su llamado al pueblo venezolano a preservar la unidad nacional y a optar por salidas pacíficas que eviten una mayor desestabilización regional.

En paralelo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, anunció medidas especiales para prevenir atentados de grupos armados ilegales, como el ELN, en la frontera Colombia Venezuela. Según el funcionario, todas las capacidades de la Fuerza Pública fueron activadas para anticipar y neutralizar posibles acciones violentas que puedan aprovechar el contexto de tensión internacional.

