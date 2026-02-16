Los crímenes lesa humanidad Epstein fueron señalados este lunes por expertos de Naciones Unidas como una posible calificación jurídica de los abusos revelados en los archivos del caso. Nueve relatores y especialistas independientes afirmaron que la magnitud, el carácter sistemático y el alcance internacional de los hechos podrían encajar en esa figura del derecho internacional.

Los documentos divulgados el 30 de enero por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, según los expertos, sugieren la existencia de una red criminal global. Además, advirtieron que el contenido revela niveles alarmantes de impunidad.

Entre los delitos mencionados figuran presuntos casos de esclavitud sexual, violencia reproductiva y desaparición forzada. Asimismo, se alude a tortura, tratos degradantes y posibles feminicidios. Por eso, los firmantes pidieron a tribunales nacionales e internacionales que evalúen la apertura de procesos judiciales.

crímenes lesa humanidad Epstein bajo escrutinio internacional

Los expertos señalaron que los abusos ocurrieron en un contexto marcado por misoginia extrema y deshumanización de mujeres y niñas. Además, denunciaron que factores como corrupción y creencias supremacistas habrían facilitado la continuidad de los delitos.

Mientras tanto, solicitaron una investigación independiente e imparcial. Consideran fundamental esclarecer cómo estos hechos pudieron prolongarse durante años sin una respuesta adecuada.

También insistieron en que ningún individuo está por encima de la ley. Según subrayaron, la rendición de cuentas es esencial para restaurar la confianza en las instituciones.

Preocupación por la privacidad de las víctimas

Por otra parte, los expertos lamentaron fallos en la divulgación de los archivos. Señalaron que se expuso información sensible que podría poner en riesgo a las víctimas.

Advirtieron que la falta de protección adecuada puede generar estigmatización o revictimización. Finalmente, reiteraron la necesidad de garantizar tanto justicia como salvaguardas efectivas para quienes resultaron afectadas.