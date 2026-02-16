Menu
‘Wuthering Heights’ lidera la taquilla mundial con 82 millones y supera a la animada ‘Goat’

Fotografía cedida por Warner Brothers en la que se observa a los actores Margot Robbie (d) y Jacob Elord durante una escena de la película 'Cumbres borrascosas'. Adentrarse en la obsesión más profunda que un ser humano puede experimentar guió la interpretación de Elordi en 'Cumbres borrascosas' ('Wuthering Heights'), la más reciente adaptación del clásico del romanticismo bajo la dirección de Emerald Fennell, junto a Robbie. EFE/ Warner Brothers

La taquilla mundial cine tiene nuevo líder este fin de semana. El drama romántico ‘Wuthering Heights’, protagonizado por Margot Robbie y Jacob Elordi, alcanzó 82 millones de dólares en todo el mundo. Además, se ubicó por encima de la cinta animada ‘Goat’, que sumó 47,6 millones.

En Norteamérica, el desempeño fue más moderado. La película recaudó 40 millones en Estados Unidos y Canadá tras estrenarse en 3.682 salas. Sin embargo, su impulso internacional consolidó el primer puesto global.

Dirigida por Emerald Fennell, conocida por ‘Promising Young Woman’, la producción adapta la novela clásica de Emily Brontë. Por eso, el estreno generó gran expectativa tanto por su reparto como por su enfoque cinematográfico.

taquilla mundial cine y apuestas de estreno

El proyecto tuvo un proceso de distribución particular. Netflix ofreció 150 millones de dólares por adquirirlo. No obstante, los productores, incluida Robbie, optaron por un acuerdo menor con Warner Bros. A cambio, aseguraron un estreno amplio en salas y una campaña de marketing masiva.

Mientras tanto, ‘Crime 101’ debutó con fuerza. La cinta protagonizada por Chris Hemsworth, Mark Ruffalo y Barry Keoghan recaudó 29,7 millones de dólares y se situó en el tercer lugar del fin de semana.

El resto del top cinco

‘Send Help’, dirigida por Sam Raimi, se mantuvo en el cuarto puesto durante su tercer fin de semana. La película acumula 73,8 millones a nivel global.

Finalmente, ‘Solo Mio’, estrenada únicamente en Estados Unidos, cerró el top cinco. Desde su lanzamiento el 6 de febrero ha recaudado 18,5 millones, incluidos 6,8 millones obtenidos en el último fin de semana.

La taquilla mundial cine muestra así un equilibrio entre grandes adaptaciones literarias, animación familiar y nuevos thrillers comerciales.

