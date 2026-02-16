Menu
El papa León XIV critica que las guerras desvían recursos vitales y agravan la desigualdad sanitaria

El papa León XIV (C) saluda durante una visita pastoral a la parroquia de Santa María Reina de la Paz en Ostia Lido, cerca de Roma, Italia, el 15 de febrero de 2026. Según el Vaticano, el papa León XIV visitará cinco parroquias de la diócesis de Roma, se reunirá con grupos parroquiales y celebrará misa cada uno de los cinco domingos de Cuaresma, comenzando por Santa María Reina de la Paz en Ostia Lido. EFE/EPA/FABIO FRUSTACI

El papa León XIV centró su mensaje este lunes en el impacto humano de los conflictos armados. Durante un discurso ante la Academia Pontificia para la Vida, el pontífice denunció que las guerras están absorbiendo recursos que deberían destinarse a proteger la salud y la vida. Además, alertó sobre el deterioro de las estructuras civiles en zonas de conflicto.

El pontífice señaló que el gasto en armamento consume enormes recursos económicos y tecnológicos. Por eso, insistió en que es urgente invertir tiempo y energía en sistemas de salud sólidos y accesibles.

Asimismo, advirtió que los conflictos no solo afectan a combatientes. También golpean hospitales, infraestructuras sanitarias y servicios esenciales. Según sus palabras, se trata del ataque más absurdo contra la vida humana.

En su intervención, Robert Prevost puso el foco en las desigualdades sociales. Explicó que el acceso a la atención médica depende en muchos casos del nivel salarial, la educación o el lugar de residencia. Sin embargo, subrayó que la salud debería ser un derecho universal.

Además, afirmó que no todas las vidas reciben el mismo respeto en la práctica. Mientras tanto, comunidades enteras enfrentan barreras estructurales que limitan su acceso a servicios básicos.

El papa León XIV guerras vinculó directamente el gasto militar con la falta de inversión en salud pública. De este modo, planteó un llamado ético a los gobiernos y organismos internacionales.

Finalmente, el pontífice instó a priorizar la dignidad humana por encima de intereses bélicos, en un contexto global marcado por conflictos prolongados y tensiones crecientes.

