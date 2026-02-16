El ranking mundial golf registró uno de sus movimientos más llamativos del año. El estadounidense Anthony Kim protagonizó la mayor progresión tras conquistar el torneo de LIV en Adelaide, Australia. Además, su victoria le permitió escalar del puesto 847 al 203.

Kim, de 40 años, volvió a ganar un torneo profesional por primera vez desde 2010. En su mejor momento llegó a ser sexto del mundo en 2008. Sin embargo, pasó más de una década fuera de la élite por problemas personales, incluidas adicciones.

El triunfo en Australia llegó tras una remontada ante el español Jon Rahm. Por eso, el regreso del estadounidense se convirtió en uno de los focos principales de la actualización del ranking mundial golf publicada este lunes.

Cambios en el top diez

El inglés Tommy Fleetwood recuperó la tercera posición. Superó a su compatriota Justin Rose, que cedió terreno. Mientras tanto, el estadounidense Collin Morikawa ascendió al quinto puesto tras ganar el torneo de Pebble Beach del PGA Tour.

Morikawa regresó así al top diez desde el puesto 19. El liderazgo continúa en manos de Scottie Scheffler, que mantiene amplia ventaja con un promedio de 17,12 puntos. Rory McIlroy ocupa la segunda posición.

Scheffler terminó tercero en Pebble Beach junto a Fleetwood. Sin embargo, el japonés Hideki Matsuyama entró en el top diez y el estadounidense Ben Griffin salió de ese grupo.

Movimientos destacados

Jon Rahm avanzó del puesto 67 al 50 tras su segundo lugar en Adelaide y otro subcampeonato en Riad. Además, el colombiano Nicolás Echavarría subió siete posiciones hasta el 58.

El español David Puig escaló al puesto 87. Finalmente, el venezolano Jhonattan Vegas cerró el top 100 y el argentino Emiliano Grillo quedó en el 109 tras ganar un lugar.

El ranking mundial golf refleja así una jornada marcada por regresos inesperados y reajustes en la élite del circuito internacional.