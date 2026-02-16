La moda colombiana vuelve a tomar uno de los escenarios más importantes del mundo. Ocho marcas colombianas en NYFW presentan sus colecciones Otoño/Invierno 2026 en Fashion Designers of Latin America (FDLA), como parte del calendario oficial de New York Fashion Week.

La participación se realiza a través del colectivo [P U E N T E] Internacional, iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá que impulsa la internacionalización del talento creativo del sistema moda de la capital colombiana. La programación incluye una pasarela el 15 de febrero a las 5:00 p.m. en LAVAN 42, en Nueva York, y una jornada de comercialización el 16 de febrero, enfocada en conectar a las marcas con compradores, prensa y aliados estratégicos.

Las marcas seleccionadas representan tanto vestuario como calzado. En diseño de ropa participan Alanna, A Modo Mio, C Madier, Lorant & Co, Lyenzo y Love Me Jeans / Más Cincuenta y Siete, mientras que en calzado destacan Liza Herrera y Kernel Leather. Cada firma llega con propuestas que combinan identidad, calidad de confección y visión comercial, resultado de un proceso de curaduría y mentorías especializadas.

Desde la Cámara de Comercio de Bogotá destacan que esta presencia en NYFW es fruto de una preparación rigurosa para competir en mercados internacionales. El objetivo es posicionar la creatividad colombiana con propuestas sostenibles, éticas y alineadas con nuevos modelos de negocio que están marcando el futuro de la industria.

Para Albania Rosario, fundadora y presidenta de FDLA, la selección refleja la excelencia del diseño creado en Bogotá y el potencial transformador de la moda latinoamericana a nivel global. La plataforma FDLA se ha consolidado como un puente estratégico para diseñadores del continente que buscan visibilidad internacional.

El Colectivo [P U E N T E] Internacional llega a Nueva York como una plataforma práctica y disruptiva que conecta empresas emergentes con circuitos globales de alto impacto. En una ciudad donde cada temporada redefine tendencias, las marcas colombianas en NYFW apuestan por demostrar que el diseño latino no solo tiene identidad, sino también competitividad y proyección internacional.