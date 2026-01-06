El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, está cooperando con las autoridades estadounidenses tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. En una entrevista telefónica concedida a NBC News, el mandatario afirmó que percibe una actitud colaborativa por parte de quien hasta hace poco se desempeñaba como vicepresidenta del gobierno venezolano.

Trump señaló que Delcy Rodríguez Estados Unidos mantiene una relación de cooperación motivada, según dijo, por su interés en la supervivencia del país. El presidente estadounidense afirmó tener la sensación de que Rodríguez ama a Venezuela y entiende que el país necesita ayuda en medio del complejo escenario político y económico que atraviesa tras la operación militar ejecutada el pasado 3 de enero.

El mandatario aclaró que no existió contacto previo entre Washington y Rodríguez antes de la intervención militar que culminó con la detención de Maduro y Flores en su residencia en Caracas. Dicha operación incluyó bombardeos en distintos puntos del territorio venezolano, una acción que generó fuertes reacciones tanto dentro como fuera del país.

Este lunes, Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada de Venezuela en un acto celebrado ante la Asamblea Nacional, encabezada por su hermano Jorge Rodríguez. Durante su discurso, la nueva mandataria expresó dolor por el sufrimiento causado al pueblo venezolano tras lo que calificó como una agresión militar ilegítima, y denunció que Maduro y Flores son rehenes en Estados Unidos.

La Administración Trump ya había definido a Delcy Rodríguez Estados Unidos como su principal interlocutora en Caracas incluso antes de su juramentación, relegando a figuras de la oposición como María Corina Machado o Edmundo González Urrutia, a quien la oposición venezolana considera presidente electo tras las elecciones de 2024.

Tanto Trump como el secretario de Estado, Marco Rubio, han advertido públicamente a Rodríguez sobre posibles consecuencias si no cumple con los lineamientos establecidos por Washington. Entre las exigencias planteadas se encuentra el acceso total a los recursos naturales de Venezuela, especialmente al petróleo, así como a infraestructuras estratégicas del país.

Mientras tanto, Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecieron este lunes ante un tribunal federal en Nueva York en la primera audiencia del proceso judicial que enfrentan por cargos de narcotráfico, conspiración y corrupción. Ambos se declararon inocentes, en un caso que continúa desarrollándose y que mantiene a Venezuela en el centro de la atención internacional.