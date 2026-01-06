El gobernador de Minnesota, Tim Walz, anunció este lunes que no buscará un tercer mandato al frente del estado, una decisión marcada por el impacto político de un escándalo de fraude millonario vinculado a programas de cuidado infantil financiados con fondos federales. El anuncio llega en un contexto de creciente presión mediática y política, especialmente desde sectores conservadores alineados con el presidente Donald Trump.

En una rueda de prensa sin preguntas, Tim Walz Minnesota explicó que el aumento de la atención pública sobre los casos de malversación le impide concentrarse plenamente en una nueva campaña electoral. Según afirmó, cada minuto dedicado a defender su futuro político sería tiempo que dejaría de emplear en proteger a los ciudadanos del estado frente a quienes se aprovechan de los recursos públicos.

Las investigaciones se centran en presuntos fraudes cometidos a través de guarderías que recibían fondos federales destinados al cuidado infantil. Parte de los casos involucran establecimientos vinculados a miembros de la comunidad somalí en Minnesota, lo que ha intensificado el debate político y social en el estado. Las denuncias sobre este tipo de irregularidades se remontan a 2014, aunque en los últimos meses han adquirido una visibilidad mucho mayor.

El tema ha sido amplificado por figuras del movimiento MAGA, en particular por el youtuber conservador Nick Shirley, quien difundió recientemente un video en el que documenta su visita a Minnesota para investigar guarderías supuestamente involucradas en el fraude. Las imágenes muestran instalaciones que aparentan estar vacías o abandonadas pese a recibir financiación pública, lo que ha generado indignación entre sectores conservadores.

El presidente Donald Trump celebró públicamente la decisión de Tim Walz Minnesota y aprovechó para lanzar duras acusaciones contra el gobernador y otros líderes demócratas del estado. En un mensaje publicado en Truth Social, Trump afirmó que Walz fue sorprendido participando en el desvío de grandes sumas de dinero, una acusación que el gobernador no abordó directamente en su comparecencia.

Trump también volvió a atacar a la congresista Ilhan Omar, representante del quinto distrito de Minnesota, a quien ha señalado repetidamente en sus discursos. En paralelo, medios estadounidenses informaron que la administración Trump estaría preparando el envío de agentes federales a Minneapolis para intensificar arrestos de inmigrantes en situación irregular, en especial dentro de la comunidad somalí.

Desde el gobierno estatal, se ha insistido en que Minnesota lleva años investigando y combatiendo estos fraudes. No obstante, el impacto político ha sido suficiente para que Tim Walz Minnesota decida dar un paso al costado, cerrando así un capítulo clave de su carrera y dejando abierto el panorama político del estado de cara a las próximas elecciones.