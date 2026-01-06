La temporada de los Kansas City Chiefs llegó a su fin de manera abrupta y decepcionante, y con ella volvió a surgir una pregunta que ya había rondado el vestuario el año pasado: qué hará Travis Kelce con su futuro en la NFL. El veterano ala cerrada dejó claro que, por ahora, no tiene una respuesta definitiva.

Kansas City cerró el año con una derrota 14-12 ante los Las Vegas Raiders, un resultado que confirmó la eliminación del equipo y un récord final de 6-11. Es la primera vez desde 2014, apenas la segunda temporada de Kelce en la liga, que los Chiefs quedan fuera de los playoffs. Un escenario inusual para una franquicia que había convertido la postemporada en rutina durante la última década.

Tras el partido, Kelce habló con la prensa en el vestidor y explicó cómo afrontará el proceso para decidir si continúa jugando. Señaló que el primer paso será reunirse con la directiva del equipo y cumplir con las entrevistas de salida antes de reflexionar junto a su familia. El futuro de Travis Kelce, dijo, no es una decisión que tomará de forma impulsiva.

El ala cerrada reconoció que la situación es distinta a la del año pasado. Entonces, tras perder el Super Bowl, tuvo claro casi de inmediato que quería regresar y volver a intentarlo. Esta vez, admitió, no sabe si la respuesta llegará rápido o si necesitará tiempo lejos de la carga emocional de una temporada frustrante.

A sus 36 años, Kelce acaba de completar su temporada número 13 en la NFL, todas con los Chiefs. Su trayectoria es incuestionable. Siete veces All-Pro, once selecciones al Pro Bowl y tres campeonatos de Super Bowl lo colocan como un futuro miembro del Salón de la Fama. Además, ha generado más de 111 millones de dólares en salario a lo largo de su carrera, sin contar contratos publicitarios, y su vida personal también ha estado bajo los reflectores tras su compromiso con la cantante Taylor Swift.

El contexto deportivo tampoco es el más alentador. Si el futuro de Travis Kelce incluye un regreso, lo haría por amor al juego y a la franquicia. Sin embargo, el panorama de los Chiefs es incierto, especialmente tras la grave lesión de rodilla que sufrió el mariscal de campo Patrick Mahomes en diciembre, cuyo estado para la próxima temporada aún no está claro.

Aunque su nivel ya no es el de sus mejores años, Kelce sigue siendo un jugador productivo. Disputó los 17 partidos de la temporada, registró 76 recepciones, 851 yardas y cinco anotaciones, números suficientes para alcanzar su undécima selección consecutiva al Pro Bowl.

Si decide retirarse, el futuro de Travis Kelce quedará sellado como el de uno de los mejores alas cerradas en la historia de la NFL. Si vuelve, lo hará sabiendo que ya no queda nada que demostrar, solo el deseo de seguir compitiendo.