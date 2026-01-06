Menu
Home/Local,Noticias/Mamdani firma órdenes para frenar tarifas ocultas y abusos en suscripciones

Mamdani firma órdenes para frenar tarifas ocultas y abusos en suscripciones

Facebook
Twitter
Pinterest
El alcalde Zohran Mamdani, acompañado por la fiscal general Letitia James, la concejala Julie Menin y el comisionado del DCWP Sam Levine, firma dos órdenes ejecutivas: para combatir el uso engañoso de tarifas basura por parte de las empresas y para tomar medidas drásticas contra los trucos y trampas de las suscripciones que drenan el dinero de los neoyorquinos y hacen que los bienes y servicios esenciales sean menos asequibles. Gimnasio al aire libre de Hunter's Point South Park, Long Island City. Lunes, 5 de enero de 2026. Crédito: Ed Reed/Oficina de Fotografía de la Alcaldía.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, firmó este lunes dos órdenes ejecutivas destinadas a reforzar la protección de los consumidores frente a prácticas comerciales engañosas, en particular las llamadas tarifas ocultas y los abusos relacionados con suscripciones. Las medidas ordenan al Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador intensificar la vigilancia y el cumplimiento de la ley en toda la ciudad.

Durante una conferencia de prensa junto a la fiscal general del estado, Letitia James, Mamdani sostuvo que estas prácticas se han extendido a casi todos los sectores y están encareciendo bienes y servicios en un momento crítico para los neoyorquinos. Según explicó, las tarifas ocultas y los trucos en las suscripciones agravan una crisis de asequibilidad que ya está empujando a muchas familias a abandonar la ciudad.

Zohran Mamdani consumidores subrayó que estas tarifas suelen aparecer solo después de que una persona ya ha tomado la decisión de compra. Señaló que se han infiltrado en actividades cotidianas como gimnasios, compra de entradas para conciertos, reservas de aerolíneas y otros servicios esenciales. A su juicio, la falta de transparencia vulnera la confianza del consumidor y distorsiona el mercado.

Una de las órdenes ejecutivas crea un grupo de trabajo específico para combatir las tarifas ocultas y ordena al departamento correspondiente supervisar de manera activa estas prácticas, investigar denuncias y tomar medidas contra las empresas que incumplan la ley. El objetivo es restablecer reglas claras que obliguen a mostrar los precios reales desde el inicio de cualquier transacción.

La segunda orden se centra en los engaños relacionados con suscripciones. Mamdani explicó que muchas empresas atrapan a los consumidores mediante pruebas gratuitas que se convierten automáticamente en planes de pago, cargos adicionales no claros, suscripciones disfrazadas de compras únicas o procesos de cancelación deliberadamente complejos. Zohran Mamdani consumidores afirmó que todas las herramientas legales disponibles serán utilizadas para poner fin a estas prácticas.

Las órdenes también instruyen al Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador a coordinar esfuerzos con otras agencias, incluida la Fiscalía General, para garantizar una aplicación efectiva de las normas y formular recomendaciones al Concejo Municipal.

Letitia James respaldó la iniciativa y advirtió que las empresas han desarrollado una amplia gama de tácticas engañosas para incrementar los costos que pagan los neoyorquinos. Recordó que su oficina lleva años persiguiendo este tipo de conductas, responsabilizando a las compañías infractoras y devolviendo millones de dólares a consumidores afectados.

Zohran Mamdani consumidores concluyó que estas medidas no solo protegen a quienes compran bienes y servicios, sino que también benefician a las empresas honestas que compiten de manera transparente. Según el alcalde, garantizar precios claros y reglas justas es esencial para recuperar la confianza y aliviar la presión económica sobre las familias de Nueva York.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Noticias
María Corina Machado agradece a Trump por la captura de Maduro
January 6, 9:31 AM
By
Noticias
Trump afirma que Delcy Rodríguez coopera con EE.UU. tras la captura de Maduro
January 6, 7:00 AM
By
Noticias
Tim Walz renuncia a buscar la reelección en Minnesota tras escándalo de fraude
January 6, 5:00 AM
By
Noticias
Arrestan a un hombre por atacar la residencia del vicepresidente JD Vance en Ohio
January 5, 9:00 AM
By
Noticias
El juez Alvin Hellerstein asumirá el caso penal contra Nicolás Maduro en Nueva York
January 5, 8:30 AM
By
Noticias
Petro responde a Trump y advierte que defenderá la soberanía de Colombia
January 5, 8:00 AM
By
Noticias
El petróleo repunta tras la intervención de EEUU en Venezuela y decisión de la OPEP+
January 5, 7:30 AM
By
Noticias
Nicolás Maduro comparece por primera vez ante un tribunal federal en Nueva York
January 5, 7:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *