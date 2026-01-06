El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, firmó este lunes dos órdenes ejecutivas destinadas a reforzar la protección de los consumidores frente a prácticas comerciales engañosas, en particular las llamadas tarifas ocultas y los abusos relacionados con suscripciones. Las medidas ordenan al Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador intensificar la vigilancia y el cumplimiento de la ley en toda la ciudad.

Durante una conferencia de prensa junto a la fiscal general del estado, Letitia James, Mamdani sostuvo que estas prácticas se han extendido a casi todos los sectores y están encareciendo bienes y servicios en un momento crítico para los neoyorquinos. Según explicó, las tarifas ocultas y los trucos en las suscripciones agravan una crisis de asequibilidad que ya está empujando a muchas familias a abandonar la ciudad.

Zohran Mamdani consumidores subrayó que estas tarifas suelen aparecer solo después de que una persona ya ha tomado la decisión de compra. Señaló que se han infiltrado en actividades cotidianas como gimnasios, compra de entradas para conciertos, reservas de aerolíneas y otros servicios esenciales. A su juicio, la falta de transparencia vulnera la confianza del consumidor y distorsiona el mercado.

Una de las órdenes ejecutivas crea un grupo de trabajo específico para combatir las tarifas ocultas y ordena al departamento correspondiente supervisar de manera activa estas prácticas, investigar denuncias y tomar medidas contra las empresas que incumplan la ley. El objetivo es restablecer reglas claras que obliguen a mostrar los precios reales desde el inicio de cualquier transacción.

La segunda orden se centra en los engaños relacionados con suscripciones. Mamdani explicó que muchas empresas atrapan a los consumidores mediante pruebas gratuitas que se convierten automáticamente en planes de pago, cargos adicionales no claros, suscripciones disfrazadas de compras únicas o procesos de cancelación deliberadamente complejos. Zohran Mamdani consumidores afirmó que todas las herramientas legales disponibles serán utilizadas para poner fin a estas prácticas.

Las órdenes también instruyen al Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador a coordinar esfuerzos con otras agencias, incluida la Fiscalía General, para garantizar una aplicación efectiva de las normas y formular recomendaciones al Concejo Municipal.

Letitia James respaldó la iniciativa y advirtió que las empresas han desarrollado una amplia gama de tácticas engañosas para incrementar los costos que pagan los neoyorquinos. Recordó que su oficina lleva años persiguiendo este tipo de conductas, responsabilizando a las compañías infractoras y devolviendo millones de dólares a consumidores afectados.

Zohran Mamdani consumidores concluyó que estas medidas no solo protegen a quienes compran bienes y servicios, sino que también benefician a las empresas honestas que compiten de manera transparente. Según el alcalde, garantizar precios claros y reglas justas es esencial para recuperar la confianza y aliviar la presión económica sobre las familias de Nueva York.