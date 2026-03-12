Menu
Home/Deportes/Kanye West deberá pagar 140.000 dólares tras perder demanda de un exempleado

Kanye West deberá pagar 140.000 dólares tras perder demanda de un exempleado

Imagen de archivo. EFE/EPA/RINGO CHIU

El rapero estadounidense Kanye West, ahora conocido como Ye, deberá pagar 140.000 dólares a un exempleado de mantenimiento que lo demandó por una disputa laboral relacionada con su mansión en Malibú.

La decisión fue tomada por una corte de Los Ángeles, que falló a favor de Tony Saxon, quien acusó al artista de incumplir un contrato y despedirlo injustamente.

La disputa por la remodelación de la mansión

Saxon aseguró que fue contratado en 2021 para supervisar las reformas de la mansión de West en Malibú.

Según la demanda, el acuerdo establecía un pago de 20.000 dólares semanales por el trabajo de remodelación.

El exempleado afirmó que el rapero solo realizó un pago inicial y entregó aproximadamente 100.000 dólares para gastos de construcción, sin completar el resto del dinero pactado.

Lesión y despido

Saxon también alegó que sufrió una lesión mientras trabajaba en la propiedad y que posteriormente fue despedido de forma injustificada.

El tribunal consideró válidos varios de los reclamos presentados en la demanda civil.

Además del pago de 140.000 dólares, Kanye West también deberá cubrir los honorarios de los abogados del demandante y los costos judiciales del proceso.

Argumentos de la defensa

La defensa del rapero sostuvo que los registros bancarios indicaban que Saxon había recibido 240.000 dólares por su trabajo.

También argumentaron que el exempleado no buscó el tratamiento médico adecuado tras su lesión.

West prepara nuevo álbum

El fallo judicial se produce mientras Kanye West continúa con su actividad artística.

El rapero tiene previsto lanzar Bully, su duodécimo álbum de estudio, el próximo 20 de marzo.

Además, anunció recientemente un concierto programado para el 3 de abril en Los Ángeles.

En los últimos años, West ha estado frecuentemente en el centro de la polémica debido a su comportamiento público y a declaraciones controvertidas, que han generado críticas y controversias en la industria del entretenimiento.

Ana Disla

