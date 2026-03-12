El déficit comercial de EE.UU. cae 25,3 % en enero de 2026

El déficit comercial de Estados Unidos cayó un 25,3 % en enero de 2026, hasta situarse en 54.500 millones de dólares, según datos publicados por el Buró de Análisis Económico (BEA).

La cifra representa una reducción de 18.400 millones de dólares frente al dato revisado de 72.900 millones registrado en diciembre de 2025, cuando el desequilibrio comercial había aumentado con fuerza en medio de la incertidumbre generada por la política arancelaria del presidente Donald Trump.

Exportaciones al alza e importaciones a la baja

Durante el primer mes del año, las importaciones estadounidenses disminuyeron un 0,7 %, situándose en 356.600 millones de dólares.

Al mismo tiempo, las exportaciones aumentaron un 5,5 %, alcanzando 302.100 millones de dólares.

Este movimiento combinado ayudó a reducir el déficit comercial de la mayor economía del mundo.

Cambios en bienes y servicios

La reducción del déficit se explica principalmente por dos factores.

Por un lado, el déficit en bienes disminuyó en 17.500 millones de dólares, quedando en 81.800 millones.

Por otro lado, el superávit en servicios aumentó en 1.000 millones, hasta 27.300 millones de dólares.

Comparación con el año anterior

En términos interanuales, el déficit comercial estadounidense mostró una caída aún más pronunciada.

El desequilibrio de bienes y servicios disminuyó en 73.900 millones de dólares, lo que representa una reducción del 57,6 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Durante ese tiempo:

Las exportaciones crecieron 28.400 millones de dólares (10,4 %).

(10,4 %). Las importaciones bajaron 45.500 millones (11,3 %).

Sectores que impulsaron las exportaciones

El aumento de las exportaciones de bienes, que alcanzaron 195.500 millones de dólares, estuvo impulsado principalmente por:

Oro no monetario: +4.700 millones

Computadoras: +2.600 millones

Aeronaves civiles: +1.600 millones

Las exportaciones de servicios también aumentaron, subiendo 1.200 millones hasta los 106.700 millones de dólares.

Cambios en las relaciones comerciales

El reporte también mostró variaciones en la balanza comercial con varios socios.

El déficit con la Unión Europea aumentó en 5.000 millones, alcanzando 6.100 millones de dólares.

En contraste, el superávit con el Reino Unido creció en 3.200 millones, hasta 7.000 millones de dólares.

Mientras tanto, el déficit con Vietnam subió a 19.000 millones de dólares.

Comercio con México y Canadá

Con sus socios del tratado T-MEC, Estados Unidos registró:

Déficit con México: 12.800 millones de dólares

12.800 millones de dólares Déficit con Canadá: 2.700 millones de dólares

Impacto de la política arancelaria

Las tensiones comerciales siguen influyendo en los datos económicos.

El Tribunal Supremo de EE.UU. declaró inválidos el 20 de febrero los aranceles “recíprocos” impuestos por Trump contra varios socios comerciales, así como los gravámenes aplicados a China y México por su papel en el tráfico de fentanilo.

Pocos días después, el 24 de febrero, el presidente implementó un arancel global del 10 % bajo la llamada sección 122, y adelantó que podría elevarse hasta 15 % en el futuro cercano.