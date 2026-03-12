El cantante español Miguel Bosé emocionó a miles de asistentes en el Movistar Arena de Bogotá durante un concierto de su gira Importante Tour 2026, con la que el artista ha regresado a los escenarios.

Durante más de dos horas de espectáculo, Bosé repasó algunos de los temas más representativos de su carrera, que fueron coreados por un público que llenó el recinto.

Un inicio cargado de nostalgia

El artista de 69 años apareció en el escenario vestido completamente de blanco, con una túnica amplia y micrófono en mano.

El concierto comenzó con Mirarte, dando inicio a una noche marcada por la nostalgia y la conexión con los fans.

A continuación interpretó canciones como:

Duende

El hijo del capitán trueno

Nena

Durante esta última, Bosé se sentó en el escenario mientras sus coristas, alineados frente a sus micrófonos, interpretaron el estribillo junto al público.

Un vínculo especial con el público colombiano

Tras finalizar la canción, el cantante hizo una pausa para saludar a los asistentes y recordar su relación con el recinto.

“Buenas noches y bienvenidos. Retomamos lo que dejamos pendiente hace tiempo. Fue aquí donde inauguramos este lugar en 2018”, dijo Bosé ante el público.

Luego continuó con parte de su repertorio más conocido, interpretando temas como Aire soy, Bambú, Este mundo se va, Sereno, Solo sí, Hacer por hacer y Como un lobo.

Un mensaje sobre los conflictos en el mundo

En medio del espectáculo, el artista volvió a dirigirse al público antes de interpretar Nada particular.

Bosé recordó que compuso esa canción a comienzos de la década de 1990, durante el contexto de la Guerra del Golfo, y lamentó que los conflictos armados sigan repitiéndose en la actualidad.

“Los gobiernos nos prometen siempre cosas que luego no cumplen, como garantizar el derecho humano más básico: la paz”, expresó el cantante.

También criticó la falta de efectividad de organismos internacionales como Naciones Unidas para evitar guerras.

Una puesta en escena visual

El espectáculo continuó con Olvídame tú, momento en el que Bosé apareció envuelto en una larga tela que se extendía desde la plataforma hasta el escenario, acompañado por una iluminación roja que reforzó el dramatismo de la canción.

Un final con los clásicos

En la parte final del concierto, el cantante interpretó algunos de sus temas más populares, entre ellos:

Sevilla

Amiga

Creo en ti

Partisano

Puede que

Morena mía

Si tú no vuelves

La noche concluyó con Amante bandido, Te amaré y Don diablo, canciones con las que Miguel Bosé cerró el concierto y confirmó su capacidad para seguir conectando con el público después de décadas de carrera.