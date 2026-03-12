Silvestre Dangond y Manuel Turizo El Pacto marca un encuentro musical que muchos fanáticos del vallenato moderno estaban esperando. Dos artistas de generaciones distintas se unen en una canción que combina tradición y frescura, demostrando que el género sigue evolucionando sin perder su esencia.

La colaboración nació de una admiración mutua y de un deseo compartido de crear algo auténtico. En conversación exclusiva con El Especialito, ambos artistas hablaron sobre el origen del tema, el proceso creativo y el mensaje que esperan transmitir con esta canción.

Para Manuel Turizo, trabajar con Dangond representaba un sueño que finalmente se convirtió en realidad.

“Siempre lo he visto como un gran referente de la música colombiana. Veníamos buscando que esta colaboración se diera desde hace tiempo, así que estoy emocionado y profundamente agradecido por la confianza”, explicó el cantante.

“El Pacto” aborda un tema emocional que muchas personas pueden reconocer: las promesas que quedan después de una ruptura. Más allá del desamor, la canción reflexiona sobre la dificultad de cerrar ciclos y aceptar que, aunque una relación termine, a veces quedan sentimientos sin resolver.

Según Turizo, esa honestidad fue clave al momento de construir la historia del tema.

“Porque es real. No es solo despecho; es aceptar que, aunque digamos que no volveremos, muchas veces dejamos abierta una puerta emocional. Esa tensión entre la razón y la soledad es algo con lo que mucha gente se puede identificar”.

Desde el primer encuentro en el estudio, la conexión creativa entre ambos artistas fue evidente. Dangond destacó que el proceso fluyó de manera natural, lo que permitió que la colaboración tomara forma rápidamente.

“Grabar con Manuel fue realmente increíble. Siempre he admirado su trabajo y su voz. Desde el primer momento sentimos una conexión inmediata; todo fluyó de manera natural y auténtica. Fue una experiencia muy especial”.

Uno de los retos del proyecto fue mantener el equilibrio entre la tradición del vallenato y un sonido que también conectara con nuevas generaciones.

Dangond explicó que la clave fue respetar la raíz del género mientras aportaban su propio estilo.

“Queríamos que sonara auténtico, que mantuviera el alma del vallenato y al mismo tiempo conectara con nuevas generaciones. Se trata de evolucionar sin olvidar de dónde venimos”.

El video musical también refleja esa mezcla de estilos. Fue grabado entre Miami y varias playas colombianas, escenarios que transmiten energía, libertad y una estética que combina lo urbano con lo clásico.

Para los artistas, esas locaciones ayudan a reforzar el espíritu de la canción, mostrando una narrativa visual que acompaña la emoción del tema.

Dangond considera que esta colaboración llega en un momento importante de su carrera, reafirmando que es posible explorar nuevos sonidos sin perder la identidad musical.

“Me encanta explorar sonidos distintos, pero siempre manteniendo mi esencia. Eso es lo que mantiene viva la música”.

Turizo, por su parte, espera que el público logre conectar con la canción de la misma manera en que ellos lo hicieron al crearla.

“Espero que la gente la sienta. La hicimos con mucho cariño, pensando en que cada persona encuentre una parte de su historia dentro de la canción”.

Con “El Pacto”, Silvestre Dangond y Manuel Turizo demuestran que el vallenato sigue vigente, capaz de adaptarse a nuevas voces y audiencias sin dejar atrás su esencia. El resultado es una colaboración que une generaciones y que promete quedarse en el corazón de los seguidores del género.