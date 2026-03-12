La selección de República Dominicana derrotó este miércoles 7-5 a Venezuela y terminó como líder del grupo D del Clásico Mundial de Béisbol, en un duelo disputado en el LoanDepot Park de Miami.

Con la victoria, el equipo dirigido por Albert Pujols enfrentará a Corea del Sur en los cuartos de final, mientras que Venezuela se medirá ante Japón, liderado por Shohei Ohtani.

Dominio dominicano desde el inicio

La ofensiva dominicana comenzó fuerte desde la primera entrada, cuando Juan Soto conectó un jonrón que también impulsó a Ketel Marte para colocar el marcador 2-0.

Venezuela respondió rápidamente en la parte baja del mismo inning con un sencillo de Willson Contreras que permitió anotar a Maikel García.

En la tercera entrada, República Dominicana amplió la ventaja con dos cuadrangulares consecutivos: uno de Ketel Marte y otro de Vladimir Guerrero Jr., que colocaron el marcador 4-1.

Venezuela intenta reaccionar

Los venezolanos descontaron en esa misma entrada con anotaciones de Ronald Acuña Jr. y Maikel García, acercándose a 4-3 en el marcador.

Sin embargo, en la cuarta entrada Fernando Tatis Jr. conectó un jonrón de tres carreras que impulsó también a Austin Wells y Geraldo Perdomo, ampliando la ventaja dominicana a 7-3.

Suspenso en la novena

Venezuela puso emoción en la novena entrada.

Jackson Chourio anotó tras un batazo de Luis Arráez, y posteriormente Ronald Acuña Jr. llegó al plato aprovechando errores defensivos dominicanos para reducir la diferencia a 7-5.

Pero un doble play defensivo de República Dominicana cerró el partido y aseguró el liderato del grupo.

Canadá hace historia

En otro resultado destacado del torneo, Canadá derrotó 7-2 a Cuba y se clasificó por primera vez a los cuartos de final del Clásico Mundial.

El equipo canadiense terminó como líder del grupo A, seguido por Puerto Rico, que también avanzó a la siguiente ronda.

Canadá enfrentará a Estados Unidos en los cuartos de final en Houston.

Italia también avanza

En el grupo B, Italia venció 9-1 a México y terminó como líder de su grupo.

El jugador Vinnie Pasquantino hizo historia al conectar tres cuadrangulares en un mismo partido, una marca inédita en el Clásico Mundial.

Italia enfrentará a Puerto Rico en los cuartos de final.

Partidos de cuartos de final

Viernes 13 de marzo

Corea del Sur – República Dominicana (Miami)

Estados Unidos – Canadá (Houston)

Sábado 14 de marzo

Puerto Rico – Italia (Houston)

Venezuela – Japón (Miami)