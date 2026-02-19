Los dispositivos de traducción en Nueva Jersey ya forman parte del servicio regular en todas las agencias de la Comisión de Vehículos de Motor (NJMVC). La entidad incorporó herramientas portátiles que permiten a sus empleados comunicarse con el público en más de 80 idiomas, una medida dirigida a facilitar la atención a residentes con dominio limitado del inglés.

Según informó la agencia en un comunicado, todas sus oficinas cuentan ahora con dispositivos Pocketalk, que también estarán disponibles en las unidades móviles que recorren distintas comunidades del estado. El objetivo es reducir barreras lingüísticas y agilizar los trámites relacionados con licencias, registros y otros servicios vehiculares.

La NJMVC explicó que estos aparatos ofrecen traducciones rápidas y precisas, lo que disminuye errores y malentendidos durante la atención al público. Tras un programa piloto realizado en el otoño de 2025, la respuesta tanto del personal como de los usuarios fue positiva, lo que llevó a su implementación definitiva en todo el sistema.

Un estado con alta diversidad lingüística

Nueva Jersey figura entre los estados con mayor diversidad lingüística en Estados Unidos. Más del 30 por ciento de los residentes de cinco años o más hablan en casa un idioma distinto al inglés. Además, cerca de 1,2 millones de personas han declarado tener un dominio limitado del idioma, lo que complica el acceso a servicios esenciales.

La administradora interina de la agencia, Rosalie Johnson, afirmó que esta iniciativa refuerza el compromiso de ofrecer un servicio más inclusivo. Señaló que la meta es garantizar que todos los residentes reciban atención con respeto, comprensión y apoyo adecuado.

Otras medidas de inclusión

La incorporación de dispositivos de traducción en Nueva Jersey se suma a otras acciones adoptadas por la NJMVC. La agencia cuenta con un sitio web multilingüe y ofrece el manual para conductores en varios idiomas.

Asimismo, dispone de exámenes teóricos de conducción en más de una docena de lenguas y mantiene un sistema telefónico bilingüe con asistencia en inglés y español.

Con estas medidas, el estado busca facilitar el acceso a servicios públicos básicos para una población cada vez más diversa, reduciendo obstáculos que históricamente han afectado a comunidades inmigrantes.