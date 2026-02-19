La Liga Femenina llegará al mercado el próximo 6 de marzo con una propuesta que busca marcar un antes y un después en la música urbana. El proyecto, producido por Charlee Way y Boy Wonder CF, reúne 19 canciones interpretadas exclusivamente por mujeres de distintos países.

Entre las voces más reconocidas del álbum destacan la española La Mala Rodríguez y las puertorriqueñas Ivy Queen y Nesi, esta última conocida por su colaboración con Bad Bunny en el tema Yo perreo sola. A ellas se suman artistas como Naddia, J Noa, Chesca, Alexxa Kimm, Amara, Chelsy, Keyshia, Bellakath, Valentina Olguín, Loyaltty y Ysa C, entre otras.

Según explicó Charlee Way en entrevista en San Juan, el objetivo es demostrar que las mujeres no solo compiten al mismo nivel que los hombres del género, sino que incluso pueden superarlos. El productor sostuvo que muchas intérpretes necesitaban una plataforma que les diera visibilidad.

Un impulso necesario

En los inicios del reguetón, el protagonismo estuvo mayoritariamente en manos masculinas, con Ivy Queen como una de las pocas figuras femeninas consolidadas. Para los productores, el contexto actual exige un cambio de dinámica y mayor respaldo a las artistas.

La idea del disco surgió tras lanzar proyectos anteriores centrados en talentos masculinos. Al notar la cantidad de mujeres interesadas en participar, decidieron apostar por un álbum completamente femenino. Grabaron a más de treinta intérpretes y finalmente seleccionaron a 19 representantes de distintos países.

El resultado es un proyecto colaborativo que elimina jerarquías entre artistas consagradas y emergentes. Nesi, por ejemplo, participa con el tema Se vale to, inspirado en el clásico del grupo Calle 13. La cantante destacó que formar parte de La Liga Femenina representa una oportunidad para reafirmar la fuerza del talento femenino en el género.

Un nuevo momento para las mujeres

En los últimos años, figuras como Karol G, Becky G, Young Miko, Anitta, Farina, Tokisha y María Becerra han consolidado la presencia femenina en la música urbana. Para Charlee Way, las mujeres están liderando el movimiento y conectando con el público de forma contundente.

La Liga Femenina busca convertirse en un referente internacional de colaboración entre mujeres dentro del urbano. Más que un simple compilado, el álbum se presenta como una declaración de intenciones: demostrar que el talento femenino no es excepción, sino protagonista en la evolución del género.