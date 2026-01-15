Los habitantes de Groenlandia consideran insultantes las reiteradas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre su intención de comprar el territorio, y han respondido con un mensaje directo y contundente: Groenlandia no está en venta.

En Nuuk, la capital del territorio autónomo y hogar de cerca de 20.000 personas, han comenzado a aparecer camisetas con esa frase impresa, dirigidas explícitamente al mandatario estadounidense. La consigna se ha convertido en una expresión pública de rechazo y preocupación ante lo que muchos perciben como una amenaza real a su soberanía.

Uno de quienes porta la camiseta es Aqqalu Jerimiassen, líder del partido liberal-conservador Attasut y diputado en el Parlamento groenlandés. Aunque se muestra firme, admite que la situación genera inquietud.

“No quiero vivir con este miedo. Quiero poder dormir sin preocupación”, afirma al referirse a la presión constante desde Washington.

Jerimiassen resume el sentir de muchos groenlandeses con un mensaje sencillo para Trump: respeto.

“Somos aliados y podemos cooperar. Pero invasión, no gracias. Podemos ser amigos sin convertirnos en enemigos”, señala.

El vicepresidente de Groenlandia, Múte B. Egede, también se pronunció esta semana y pidió unidad nacional ante lo que calificó como una presión creciente por parte de Estados Unidos. En una rueda de prensa, instó a la población a salir a la calle con la Erfalasorput, la bandera groenlandesa, como símbolo de cohesión y defensa del territorio.

“Somos pocos, y por eso es esencial cuidarnos mutuamente y darnos fuerza para conservar Groenlandia”, declaró.

La reacción no es solo política. Para la mayoría inuit, el pueblo indígena que conforma la base cultural del país, la idea de ser “comprados” resulta especialmente ofensiva. Así lo explica un ciudadano danés que vivió más de dos décadas en la isla y pidió no ser identificado.

“Ninguna cantidad de dinero podría comprar Groenlandia. Para los inuit, esta idea es profundamente insultante”, asegura.

El mismo testigo recuerda que, tras las primeras declaraciones de Trump hace un año, una institución financiera en Nuuk realizó un cálculo teórico del valor de Groenlandia. El resultado fue una cifra que equivaldría a entre 40 y 47 millones de dólares por cada uno de los 57.000 habitantes del territorio.

“Se lo planteamos a colegas groenlandeses como un ejercicio hipotético. Todos lo rechazaron sin dudar”, explica.

Esa estimación total supera ampliamente las cifras que, según medios estadounidenses, Washington estaría dispuesto a ofrecer.

El explorador ártico español José Trejo, uno de los mayores conocedores europeos de Groenlandia, coincide en que la oposición local es total, pero advierte sobre la presión que puede ejercer Estados Unidos.

“Groenlandia no quiere pertenecer a Estados Unidos de ninguna manera. El problema es la fuerza con la que pueden presionar. Ni los groenlandeses ni Europa están preparados para eso”, sostiene.

A pesar del clima de tensión, Jerimiassen asegura sentirse reconfortado por el respaldo internacional recibido en las últimas semanas.

“Agradezco profundamente que líderes de otros países estén hablando de la gente de Groenlandia y apoyándonos. Eso significa mucho para todos nosotros”, concluye.