El Real Madrid atraviesa uno de sus momentos más delicados de la temporada tras perder su segundo título en apenas cuatro días. La eliminación en los octavos de final de la Copa del Rey a manos del Albacete, equipo que lucha por evitar el descenso en Segunda División, se produjo poco después de la derrota ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España.

La caída en Copa aceleró una crisis que ya se venía gestando y desembocó en la salida prematura de Xabi Alonso como entrenador. El relevo en el banquillo no tuvo efecto inmediato y el club confía ahora en un cambio de rumbo apoyado en la figura del preparador físico Antonio Pintus, con la situación deportiva sometida al juicio del Santiago Bernabéu este sábado.

El equipo regresa a su estadio tras tres encuentros por debajo del nivel esperado. Superó al Atlético de Madrid en las semifinales de la Supercopa en un partido donde el resultado pesó más que el juego, cayó frente al Barcelona en la final con opciones de forzar la prórroga en el tiempo añadido y quedó eliminado de forma prematura en la Copa del Rey.

Todo ello llega después de dos meses en los que el Real Madrid dilapidó una ventaja de cinco puntos en LaLiga y fue acumulando problemas en la plantilla. La falta de estabilidad terminó por hacer insostenible la situación y provocó la salida de Xabi Alonso el lunes, tras un inicio de curso brillante con trece victorias en catorce partidos. Desde entonces, el balance fue de ocho triunfos en dieciséis encuentros.

El declive comenzó de forma paradójica tras un clásico ganado al Barcelona. A partir de ese momento, el enfado de Vinícius al ser sustituido y su gesto hacia el banquillo marcaron un ambiente tenso en el día a día del club, que no volvió a encontrar regularidad ni una evolución clara en su juego.

Las lesiones y los problemas físicos condicionaron de forma constante las alineaciones. Hasta el pasado domingo, el equipo acumulaba 26 lesiones y varios futbolistas compitieron forzando pese a arrastrar molestias. Esta situación llevó al club a reforzar de nuevo el papel de Antonio Pintus, que seguía en la entidad pero sin mando directo sobre el primer equipo, una decisión que había generado fricciones internas, según informaron a EFE fuentes del club.

Tras la eliminación en Albacete, Álvaro Arbeloa apuntó directamente al aspecto físico. “En el plano físico tenemos mucho margen de mejora. Está Antonio Pintus para eso, para mejorar físicamente, que creo que hace falta”, afirmó el técnico, en una valoración compartida por la entidad.

El contexto obliga también a una reacción de los jugadores. Vinícius brilló en la Supercopa, pero estuvo desacertado ante el Albacete. Jude Bellingham no ha alcanzado el nivel mostrado en el inicio de su etapa en el club, Fede Valverde ha alternado posiciones, Franco Mastantuono se ha visto lastrado por una pubalgia y el centro del campo, con Aurelien Tchouaméni y Eduardo Camavinga, no ha encontrado solidez.

Con dos títulos ya perdidos, el Real Madrid encara un tramo decisivo de la temporada. La visita al Bernabéu se presenta como un plebiscito para medir el estado del equipo, que aún mantiene dos grandes objetivos por delante, LaLiga, a cuatro puntos del liderato, y la Liga de Campeones, para evitar cerrar un segundo curso consecutivo sin trofeos.