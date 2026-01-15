Venezolanos dentro y fuera del país han encontrado una nueva forma de expresar años de rabia, dolor y frustración tras la caída del régimen chavista: enviar cartas dirigidas a Nicolás Maduro a la prisión federal donde permanece detenido en Estados Unidos. La iniciativa, impulsada desde la diáspora, se ha convertido en un fenómeno viral que mezcla ironía, memoria histórica y testimonios profundamente personales.

Tras conocerse la captura de Maduro el pasado 3 de enero y su traslado a un centro de detención en Brooklyn, muchos venezolanos en Estados Unidos despertaron incrédulos, verificaron la seguridad de sus familiares en el país y, acto seguido, comenzaron a celebrar lo que consideran un momento histórico. Para muchos, sin embargo, la celebración dio paso a la necesidad de decir aquello que durante años no pudieron expresar.

Las cartas, enviadas por correo tradicional y difundidas posteriormente en redes sociales, contienen mensajes que van desde comentarios sarcásticos hasta relatos desgarradores de separación familiar, hambre y persecución política.

“¿Hace frío en Estados Unidos?”, pregunta uno de los mensajes. “Ahora no puedes comer arepas”, dice otro. Pero entre las bromas aparecen testimonios mucho más duros.

Una mujer conocida como Storm redactó una carta de tres páginas en la que enumeraba 35 mensajes anónimos de venezolanos, entre los que se encontraban personas que aún viven en el país latinoamericano. Cortesía de Storm.

“He pasado once años sin mi familia por tu culpa”, escribe una persona. “Nunca olvidaré eso. Ahora tú sabes lo que es estar solo, sin los tuyos, encerrado”.

La iniciativa fue organizada por una joven venezolana de 21 años que emigró en 2015 y que utiliza el seudónimo “Storm” en redes sociales. Por razones de seguridad, pidió que no se hiciera público su nombre legal, ya que parte de su familia aún reside en Venezuela.

Storm explicó que la idea surgió al enterarse de que Maduro sería recluido en el mismo centro de detención donde han estado otros reclusos de alto perfil que reciben correspondencia. Fue entonces cuando pensó que esta podía ser una oportunidad simbólica para que las víctimas del chavismo hicieran oír su voz.

La joven recopiló 35 mensajes anónimos de venezolanos dentro y fuera del país y los reunió en una carta de tres páginas enviada al centro penitenciario. El documento incluye desde memes hasta testimonios de personas con familiares presos, exiliados forzosos y víctimas directas de la represión estatal.

“El objetivo era que las voces de quienes siguen en Venezuela fueran escuchadas”, explicó Storm. “Que él pudiera leerlas y, aunque sea por un momento, enfrentarse a lo que hizo”.

Lo que comenzó como una publicación casi en tono de broma en redes sociales se transformó rápidamente en una avalancha de mensajes. Decenas de personas escribieron pidiendo participar, agradeciendo la oportunidad de contar historias que habían guardado en silencio durante años.

Uno de los mensajes comienza con la frase “Querido y despreciable líder” y asegura que Maduro “será recordado como lo peor que le pasó al país”. Otro afirma que “ningún castigo podrá reparar el daño causado”.

Para Storm, el proceso tuvo también un impacto personal. Su familia abandonó Venezuela en 2015 en medio del colapso económico y político. Su padre, crítico del chavismo, falleció el año pasado sin poder cumplir su último deseo: regresar a su país.

“No pudimos volver porque el país no nos dejaba”, relató. “Para mí, esa carta fue como decir: papá, esta también es tu historia”.

Tras la viralización de la primera carta, otros venezolanos en Estados Unidos comenzaron a enviar sus propios mensajes por correo, animados por la iniciativa. En redes sociales, algunos compartieron que estaban preparando sus cartas “con rabia y memoria”.

Storm confirmó que planea enviar una segunda entrega con nuevos testimonios.

“Mucha gente cuenta con esto para expresarse”, dijo. “Tal vez no pudieron decírselo en la cara, pero de una forma u otra, lo va a escuchar”.

Mientras tanto, la imagen de Maduro leyendo las cartas en su celda se ha convertido en un símbolo poderoso para quienes vivieron años sin voz.

“Ojalá las lea”, concluyó Storm. “Tiene tiempo para pensar. ¿Qué más va a leer?”.