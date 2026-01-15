Menu
Home/Farándula/La tercera temporada de Euphoria salta cinco años y regresa en abril

La tercera temporada de Euphoria salta cinco años y regresa en abril

Fotografía de archivo. EFE/EPA/NEIL HALL

La tercera temporada de Euphoria dará un salto de cinco años en la historia de sus personajes y mostrará una nueva etapa en sus vidas, según el primer avance difundido antes del regreso de la serie a HBO, previsto para el 12 de abril.

En esta nueva entrega, Cassie y Nate, interpretados por Sydney Sweeney y Jacob Elordi, aparecen casados y construyendo una casa en los suburbios, mientras lidian con tensiones en su relación. En una de las escenas del adelanto, el personaje de Elordi se queja de que trabaja todo el día mientras su esposa pasa el tiempo en internet, a lo que ella responde que está creando contenido.

Rue, encarnada por Zendaya, vuelve a asumir el papel de narradora y se muestra viviendo en la frontera entre Estados Unidos y México, donde intenta saldar una deuda con una narcotraficante. En su voz en off, el personaje reflexiona sobre su vida después del instituto y expresa que, por primera vez, comienza a tener fe en su futuro.

La temporada reúne a la mayor parte del elenco original, incluidos Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Alexa Demie y Maude Apatow. Colman Domingo, nominado al Óscar por Sing Sing, regresa como estrella invitada. También se confirmó la participación de la cantante catalana Rosalía, aunque no aparece en el avance.

El tráiler muestra además un breve reencuentro entre Rue y Jules, personaje interpretado por Hunter Schafer, tras una pregunta de Lexi Howard que sugiere que su vínculo sigue siendo relevante en esta nueva etapa.

El regreso de la serie ocurre más de cuatro años después del estreno de la segunda temporada. Durante ese tiempo, la producción sufrió varios retrasos y llegó a especularse sobre una posible cancelación. Estas demoras se atribuyeron a la huelga de guionistas y actores de Hollywood en 2023 y al aumento de compromisos profesionales del elenco tras el éxito de la serie.

Hasta ahora, Euphoria, de la que Zendaya también es productora ejecutiva, ha acumulado 25 nominaciones a los premios Emmy y ha obtenido nueve galardones, según informó la producción.

El Especialito

