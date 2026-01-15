Roger Federer regresó a Melbourne para participar en los actos previos de la actual edición del Abierto de Australia y aprovechó su presencia para analizar el momento que vive el circuito masculino, con especial atención a la rivalidad entre el italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz.

El suizo, ganador de veinte títulos de Grand Slam, seis de ellos en Australia, consideró que Alcaraz está ante una oportunidad histórica si logra el título en Melbourne, ya que podría convertirse en el jugador más joven en ganar los cuatro grandes torneos. “Sería una locura que lo lograra tan pronto”, afirmó Federer, quien destacó la mentalidad y la ambición del tenista español.

Federer subrayó el impacto que ha tenido el enfrentamiento entre Alcaraz y Sinner en el tenis actual y puso como ejemplo la final de Roland Garros. “Es increíble la rivalidad que tienen Carlos y Jannik. Juegan un gran tenis y esa final quedó como uno de los mejores partidos de todos los tiempos. El mundo se paró para verlo y es estupendo que el tenis genere eso”, señaló en rueda de prensa.

El ex número uno del mundo valoró la progresión de ambos jugadores en los últimos años y expresó su deseo de que puedan mantenerse alejados de las lesiones. También reconoció sentirse más identificado con el estilo de juego de Alcaraz. “Cuando lo veo jugar, siento que hay más similitudes conmigo, en subir a la red, en lo ofensivo y en lo defensivo. A ambos nos gusta jugar a nuestra manera y me pongo más en la mentalidad de Carlos”, explicó.

En cuanto a Sinner, Federer opinó que un hipotético enfrentamiento entre ambos habría sido similar a los partidos que disputó Grigor Dimitrov frente al italiano en Wimbledon. Según el suizo, el estilo de Sinner es muy distinto al suyo, lo que refuerza su mayor identificación con el juego del español.

El regreso a Melbourne también tuvo un componente emocional para Federer, quien confesó que revivió grandes recuerdos al pisar de nuevo el recinto. Reconoció que no pudo despedirse del Abierto de Australia como hubiera querido y reiteró que es uno de sus torneos preferidos, según declaró durante el acto.

Federer también tuvo palabras de elogio para el joven brasileño Joao Fonseca, a quien animó a no conformarse con ser el tercero en la carrera dominada por Alcaraz y Sinner. “Debe afrontar cada torneo con la idea de ganarlo. Tiene algo especial y una gran potencia. Necesita tiempo para mejorar y saber cuándo cambiar el ritmo”, apuntó.

Por último, el suizo se refirió a su retirada del tenis profesional y admitió que, en cierto modo, fue un alivio. “Con las lesiones jugaba cada vez menos y fue más sencillo. Tuve tiempo para asimilarlo”, concluyó.