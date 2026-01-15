La misión Crew-11 de la NASA amerizó con éxito este jueves en el océano Pacífico frente a la costa de San Diego, tras adelantar su regreso desde la Estación Espacial Internacional debido a una emergencia médica que afectó a uno de sus cuatro tripulantes.

Después de un viaje de casi once horas, la cápsula Dragon de SpaceX, que se desacopló de la estación espacial el miércoles a las 22:20 GMT, tocó el agua a las 8:41 GMT en condiciones marítimas óptimas y con un amerizaje preciso y sin incidentes.

“Welcome home, Crew-11”, fue el mensaje transmitido desde el centro de control de la NASA a los astronautas Zena Cardman y Mike Fincke, de la agencia estadounidense; Kimiya Yui, de la agencia espacial japonesa JAXA; y Oleg Platonov, de la agencia rusa Roscosmos, quienes permanecieron 165 días en el laboratorio orbital y 167 en el espacio.

La cápsula desaceleró con la ayuda de cuatro paracaídas antes de amerizar en aguas tranquilas, donde un buque de recuperación ya se encontraba posicionado para asegurar la nave y trasladar a la tripulación a bordo.

Aproximadamente cuarenta minutos después del amerizaje, se abrieron las compuertas de la Dragon y comenzaron a salir los astronautas. Visiblemente debilitados por la exposición prolongada a la microgravedad, pero sonrientes y en buen estado general, los cuatro fueron asistidos por el equipo médico.

El primero en abandonar la cápsula fue Mike Fincke, a las 9:28 GMT, quien fue trasladado en camilla para un examen médico inicial de rutina. Minutos después salieron Zena Cardman, Kimiya Yui y Oleg Platonov, completando así el regreso seguro de toda la tripulación.

En una comparecencia posterior, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, explicó que el regreso anticipado se realizó “por precaución” debido a una condición médica seria de uno de los tripulantes, sin ofrecer detalles adicionales, y aseguró que todos se encuentran estables y de buen ánimo.

Isaacman subrayó que es la primera vez que una misión de la Estación Espacial Internacional regresa antes de lo previsto por razones de salud, y destacó que la agencia está preparada precisamente para responder ante situaciones imprevistas.

Los cuatro astronautas fueron trasladados a un hospital en San Diego, donde pasarán la noche bajo observación médica. Está previsto que reciban el alta este viernes y se trasladen posteriormente a Houston para completar el cierre oficial de la misión.

A pesar del adelanto del regreso, la NASA calificó la misión como un éxito. Durante los cinco meses en órbita, la tripulación completó más de 850 horas de investigación científica, con estudios que tendrán aplicaciones tanto en la exploración espacial como en áreas médicas e industriales en la Tierra.

El regreso anticipado obligó a cancelar la primera caminata espacial del año, prevista para esta semana. Tras la salida de la Crew-11, tres astronautas permanecen a bordo de la Estación Espacial Internacional, ahora bajo el mando del cosmonauta ruso Serguéi Kud-Sverchkov.

La próxima misión tripulada, Crew-12, está programada para despegar desde Florida a mediados de febrero y permitirá restablecer el número habitual de astronautas en el laboratorio orbital.