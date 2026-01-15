LaLiga condenó este jueves los insultos racistas dirigidos al futbolista brasileño del Real Madrid Vinícius Júnior y mostró públicamente su apoyo al jugador tras los cánticos escuchados este miércoles antes del partido de la Copa del Rey disputado en Albacete, en el que el conjunto madridista fue eliminado.

“Desde LaLiga condenamos cualquier insulto racista. En el campo y fuera de él, no hay sitio para los que odian. Vinícius, LaLiga está contigo”, señaló el organismo en un mensaje difundido en redes sociales, acompañado del lema LaLiga. La fuerza de nuestro fútbol contra el racismo.

Los cánticos se produjeron en los prolegómenos del encuentro, en el que Álvaro Arbeloa debutó como entrenador del Real Madrid y Vinícius fue titular. El futbolista brasileño ha sido víctima en anteriores ocasiones de insultos racistas, algunos de los cuales han sido ya condenados judicialmente como delitos de odio.

La primera sentencia se dictó en junio de 2024 contra tres aficionados por los insultos proferidos durante un partido entre el Valencia y el Real Madrid en el estadio de Mestalla. Los acusados fueron condenados a ocho meses de prisión por delitos contra la integridad moral con el agravante de odio, según informaron fuentes judiciales.

En mayo de 2025, la Audiencia Provincial de Valladolid impuso un año de prisión a cada uno de los cinco acusados de insultar a Vinícius durante un partido disputado el 30 de diciembre de 2022 en el estadio José Zorrilla.

Un mes después, los cuatro integrantes del grupo ultra Frente Atlético que colgaron un muñeco con la camiseta del jugador en enero de 2023, en la víspera de un derbi madrileño, reconocieron los hechos ante el tribunal. Fueron condenados por delitos de odio y amenazas, con penas que oscilaron entre los 14 y los 22 meses de prisión.

En ese caso, los acusados alcanzaron un acuerdo con las acusaciones y la fiscalía para evitar el ingreso en prisión y se les impusieron sanciones económicas, inhabilitaciones y órdenes de alejamiento tanto del jugador como de los estadios de fútbol.