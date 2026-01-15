La undécima etapa del Rally Dakar de motos volvió a elevar la tensión en la lucha por la general tras un recorrido de 346 kilómetros entre Bisha y Al Henakiyah, disputado a un ritmo muy alto y con constantes movimientos estratégicos entre los principales aspirantes al título.

El argentino Luciano Benavides, a los mandos de una KTM, logró conservar el liderato de la clasificación general con apenas 23 segundos de ventaja sobre el estadounidense Ricky Brabec, piloto de Honda. El español Tosha Schareina se mantiene en la tercera posición, a 15 minutos y 16 segundos, después de concluir quinto en la jornada.

La victoria de etapa fue para el estadounidense Skyler Howes, que encabezó un sólido desempeño del equipo Honda. El francés Adrien Van Beveren, compañero de escudería, finalizó segundo y fue una pieza clave en el dominio táctico de la marca japonesa durante la especial.

Desde los primeros kilómetros, la etapa se desarrolló a gran velocidad, un escenario que favoreció a las Honda, con varios de sus pilotos instalados en las posiciones delanteras y marcando el ritmo de la carrera. Howes terminó imponiéndose, mientras Van Beveren mantuvo una actuación constante y volvió a sumar un resultado relevante tras su triunfo en la jornada previa.

Brabec, por su parte, lideró buena parte de la especial y llegó a contar con una ventaja de casi cuatro minutos en el kilómetro 319. Sin embargo, en los tramos finales optó por levantar el ritmo de forma estratégica para mejorar su posición de salida en la etapa decisiva de este viernes, una maniobra que permitió a Benavides conservar el mando de la general cuando restan solo dos días para el final del rally.

El australiano Daniel Sanders, que el miércoles quedó fuera de la lucha por el título tras fracturarse la clavícula y el esternón en una caída, cedió más de diez minutos respecto al ganador de la etapa y se sitúa a unos ocho minutos de las posiciones de podio.

Entre los destacados del día también figuró el español Edgar Canet, que completó una notable actuación al finalizar tercero de la etapa, a un minuto y 15 segundos de Howes.

La victoria del piloto estadounidense tuvo además un valor simbólico, ya que lo convirtió en el noveno corredor de su país en ganar una etapa del Dakar, según informó la organización, uniéndose a una lista en la que figuran nombres como Brabec, Kurt Caselli o Mason Klein.

Con la clasificación general más ajustada que nunca y las estrategias ya en juego, el Rally Dakar de motos entra en su tramo final con dos etapas decisivas por delante.