El horóscopo del viernes 14 de noviembre de 2025 llega con la Luna en Escorpio, que profundiza emociones y pone la verdad sobre la mesa. Los sentimientos se vuelven intensos, y las conversaciones también, bajo la influencia de Venus y el Sol en Escorpio, un dúo que busca autenticidad y conexión real. Mercurio retrógrado en Sagitario puede generar confusiones al hablar, así que conviene pensar antes de responder o firmar algo. Marte en Sagitario da energía para avanzar, pero la Luna recuerda que sin claridad emocional no hay dirección. Día de intuición, transformaciones y verdades que sanan.

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Las emociones te exigen atención. Con la Luna en Escorpio, todo lo que reprimes se intensifica, y hoy podrías sentirte más sensible de lo habitual. Usa esa energía para resolver un tema que postergas, especialmente económico o sentimental. Venus en Escorpio te impulsa a hablar desde la profundidad, no desde la defensa. Terminarás el día con una sensación de alivio emocional si eliges sinceridad.

Afirmación: “Mi vulnerabilidad es la puerta a mi fortaleza.”

Números de la suerte: 1, 9, 15, 22, 28

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Tu signo opuesto, Escorpio, toma protagonismo, y eso te invita a mirar tus relaciones con honestidad. Si algo necesita cambio, la Luna te empuja a hacerlo desde la comprensión, no desde el control. Venus en Escorpio, tu regente, favorece encuentros profundos y sanadores, siempre que hables con autenticidad. Un acuerdo o vínculo se renueva si te atreves a abrirte.

Afirmación: “Las relaciones sinceras crecen con confianza y verdad.”

Números de la suerte: 3, 8, 12, 19, 26

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

El cuerpo te pide atención, y la Luna en Escorpio te recuerda que la salud emocional y la física van de la mano. Mercurio retrógrado, tu regente, puede traer desorganización o cansancio mental, así que baja el ritmo si puedes. Organiza prioridades y evita distracciones digitales. Si aprendes a soltar el multitasking, tu mente recuperará claridad.

Afirmación: “Me enfoco en lo esencial y descanso con propósito.”

Números de la suerte: 4, 9, 14, 20, 27

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

La Luna en Escorpio, signo afín al tuyo, resalta la sensibilidad, la intuición y el deseo de conexión. Hoy puedes descubrir algo importante en una relación sentimental o familiar. No temas profundizar: lo que salga a la luz te liberará. Venus en Escorpio te da magnetismo, ideal para conversaciones íntimas. Finalizas el día con emociones claras y corazón tranquilo.

Afirmación: “Me permito sentir y transformar sin miedo.”

Números de la suerte: 5, 11, 16, 22, 30

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El foco se desplaza al hogar y las raíces emocionales. La Luna en Escorpio te pide introspección: lo que ocurre dentro se reflejará afuera. Si hay tensión familiar, Venus en Escorpio favorece el diálogo sincero y sin dramatismos. Usa la energía de Marte en Sagitario para ordenar tu entorno y tu ánimo. Terminarás con sensación de alivio al poner cada cosa en su lugar.

Afirmación: “La calma en casa refleja mi fuerza interior.”

Números de la suerte: 2, 7, 15, 23, 31

Virgo (23 de agosto – 21 de septiembre)

Día ideal para comunicarte con profundidad. Luna y Venus en Escorpio te ayudan a decir lo que sientes sin necesidad de explicarlo todo racionalmente. Mercurio retrógrado en Sagitario puede complicar los detalles, así que revisa tus mensajes antes de enviarlos. Evita críticas duras, incluso internas. Hoy las palabras sinceras tienen poder curativo.

Afirmación: “Comunico desde la empatía y el equilibrio.”

Números de la suerte: 4, 9, 13, 21, 30

Libra (22 de septiembre – 22 de octubre)

Tu atención se centra en el dinero y en cómo valoras tu tiempo y energía. Luna en Escorpio pide decisiones firmes sobre gastos o acuerdos económicos. Venus en Escorpio favorece aumentar ingresos si sigues tu intuición y pones límites sanos. Confía en tu sentido de justicia antes que en opiniones externas. Terminas el día sintiéndote más estable.

Afirmación: “Mi equilibrio se sostiene en el valor que me doy.”

Números de la suerte: 2, 6, 12, 19, 27

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La Luna en tu signo amplifica tu magnetismo y tu intuición, pero también tus emociones. Evita sobreanalizar; hoy basta con sentir y observar. Venus y el Sol en tu signo te dan poder personal y claridad sobre lo que realmente quieres. Aprovecha esta energía para cerrar un ciclo o tomar una decisión clave. El universo te respalda cuando eliges con autenticidad.

Afirmación: “Confío en mi instinto y abrazo mi transformación.”

Números de la suerte: 3, 9, 15, 24, 33

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Tu mente no para, pero la Luna en Escorpio te pide introspección antes de acción. Evita decisiones impulsivas, especialmente si Mercurio retrógrado confunde los tiempos. En el amor, un recuerdo o sueño te conecta con algo pendiente. Escucha tu intuición, pero no idealices. La claridad llega en silencio.

Afirmación: “Elijo el momento correcto para actuar.”

Números de la suerte: 4, 10, 17, 25, 31

Capricornio (22 de diciembre – 21 de enero)

El trabajo en equipo es clave hoy. Luna en Escorpio favorece alianzas sinceras y metas compartidas. Evita desconfiar por hábito; Venus en Escorpio fortalece vínculos si dejas espacio al diálogo. Marte en Sagitario te empuja a actuar rápido, pero la paciencia será más rentable. Cerrarás el día con la sensación de haber ganado un aliado.

Afirmación: “Confío en la cooperación para avanzar más lejos.”

Números de la suerte: 5, 9, 14, 20, 28

Acuario (22 de enero – 21 de febrero)

La Luna en Escorpio ilumina tu carrera y tus metas a largo plazo. Es un buen momento para redefinir estrategias o asumir un nuevo reto profesional. Venus y el Sol en Escorpio te exigen profundidad: nada superficial funcionará. Si te centras, el reconocimiento llegará pronto. Cuidado con saturarte mentalmente; Mercurio retrógrado recomienda descanso visual y mental.

Afirmación: “Mi visión clara construye caminos sólidos.”

Números de la suerte: 6, 10, 18, 23, 29

Piscis (22 de febrero – 20 de marzo)

El día trae esperanza y sensibilidad. Luna en Escorpio favorece estudios, proyectos creativos o temas espirituales. Saturno retrógrado en tu signo te pide madurez emocional: haz pausas para cuidar tu mente. Venus en Escorpio activa la inspiración y el deseo de expresar lo que sientes. Cierra el día agradeciendo lo que sí fluye.

Afirmación: “Encuentro luz en la profundidad.”

Números de la suerte: 3, 9, 12, 21, 30