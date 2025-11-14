El impacto del huracán Melissa en Jamaica ha dejado un nivel de destrucción que empieza a revelarse con los primeros análisis técnicos. Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), uno de cada diez edificios de la isla quedó destruido o sufrió daños graves tras el paso del ciclón el 28 de octubre, cuando tocó tierra como un huracán de categoría 5.

La portavoz del PNUD, Sarah Bel, explicó en rueda de prensa que esta evaluación se basa en un estudio realizado por la Unidad de Datos Espaciales del Gobierno de Jamaica, que examinó imágenes satelitales de casi un millón de estructuras. Los resultados, dijo, representan una radiografía precisa del alcance de la devastación causada por el huracán Melissa.

El organismo internacional también calcula que la isla enfrenta ahora la acumulación de más de 4,8 millones de toneladas de escombros, generados por viviendas derrumbadas, techos arrancados, comercios colapsados y árboles destruidos. De acuerdo con los técnicos del PNUD, esa cantidad sería suficiente para llenar cerca de 480.000 camiones de carga, una cifra que ilustra la magnitud del trabajo de limpieza y recuperación que espera al país.

El huracán Melissa, uno de los fenómenos más intensos registrados recientemente en el Caribe, dejó además un saldo trágico de al menos 45 fallecidos. Las autoridades estiman que las pérdidas económicas se sitúan entre 6.000 y 7.000 millones de dólares, un impacto que equivale a varios puntos del PIB jamaicano y que comprometerá la recuperación en los próximos años.

Las infraestructuras críticas también se vieron afectadas, desde carreteras y puentes hasta redes eléctricas y centros educativos. Las organizaciones internacionales y el propio Gobierno de Jamaica siguen evaluando necesidades urgentes, mientras miles de familias continúan desplazadas o viviendo en refugios temporales.

La prioridad, según el PNUD, será ahora avanzar con operaciones de remoción de escombros, reconstrucción segura y apoyo económico para quienes lo perdieron todo con el huracán Melissa.