Durante la Semana del Latin GRAMMY, Amazon Music celebró el impacto global de la música latina con “Una Noche Tropical”, un evento que reunió en Las Vegas a artistas, creadores y líderes de la industria. La velada incluyó la entrega de los Alexa Latin Music Awards 2025, que reconocieron a los artistas y canciones más escuchados vía Alexa, destacando el auge de los géneros tropicales, hoy los más reproducidos del año en todo el mundo.

Entre las figuras que brillaron en el escenario del club Zouk estuvieron Christian Alicea, Daniela Darcourt, Elvis Crespo y Tito Nieves, junto a una sorpresa especial: Los Pleneros de la Cresta, la banda puertorriqueña que colaboró con Bad Bunny en su residencia “Debí Tirar Más Fotos”. Su presentación en vivo puso de pie al público con los temas “Café con Ron” y “Debí Tirar Más Fotos”.

El evento fue conducido por la creadora de contenido Eliane Gallero, quien presentó los premios con gran energía. Entre los ganadores destacados de los Alexa Latin Music Awards 2025 figuran Bad Bunny como “Voz del Año” y “Artista Latino Más Reproducido”, mientras que Tito Double P fue reconocido como “Voz Revelación del Año”. En las categorías brasileñas triunfaron Henrique & Juliano y Brenno & Matheus junto a DJ Ari SL, mientras que los podcasts Relatos de la Noche y Não Inviabilize fueron elegidos como los mejores del año.

Las actuaciones marcaron el pulso de la celebración. Christian Alicea encendió la pista con su carisma y sabor isleño, seguido de una presentación conmovedora junto a la cantante peruana Daniela Darcourt. Luego, el legendario Tito Nieves conmemoró sus 50 años de carrera con una actuación que reafirmó su legado en la música tropical. Finalmente, Elvis Crespo cerró la noche con su explosiva energía, interpretando sus éxitos globales como “Suavemente”.

El público también disfrutó de una exhibición con productos exclusivos disponibles en Amazon, incluyendo el lanzamiento del álbum centenario de Celia Cruz. Según Rocío Guerrero, directora de música para Latin-Iberia en Amazon Music, el evento demuestra cómo Alexa ha transformado la manera en que los fans se conectan con sus artistas favoritos, reafirmando que la música latina “rompe fronteras, une culturas y sigue evolucionando”.

Con “Una Noche Tropical”, Amazon Music no solo celebró a los artistas más escuchados, sino también el espíritu de una comunidad global que sigue llevando el ritmo latino a cada rincón del planeta.