Este martes 18 de noviembre de 2025 trae una energía clave para revisar lo que habías dejado en pausa. Al comienzo, la Luna aún en Libra favorece balance, diplomacia y cuidado en las relaciones, pero más tarde entra en Escorpio, intensificando el tono emocional y la búsqueda de verdad. Mientras tanto, Mercurio retrógrado se mueve de Sagitario a Escorpio, cambiando el foco de la revisión de creencias amplias a secretos, valores ocultos y motivaciones profundas. Venus en Escorpio refuerza que lo que hoy surge está cargado de significado. Es un buen día para hablar lo que callaste, reorganizar planes y conectar desde el corazón.
Aries (21 de marzo – 20 de abril)
Tu mente trabaja a otro nivel hoy: la Luna comienza en Libra, lo que facilita conversaciones, y cuando pase a Escorpio, verás lo que se quedó oculto. En lo laboral, evita prometer demasiado rápido: Mercurio retrógrado en tránsito sugiere revisar antes de comprometer. En lo personal, una emoción te pide salir a la luz: escucharla te dará paz. Terminas el día con mayor claridad sobre lo que de verdad importa.
Afirmación: “Digo lo que siento con valor y pausado discernimiento.”
Números de la suerte: 2, 7, 14, 20, 29
Tauro (21 de abril – 20 de mayo)
La Luna en Libra te invita a cuidar tu entorno y a hacer alianzas que respeten tu estabilidad. Luego, al pasar a Escorpio, emergen valores y deseos profundos que quizá habías postergado. En lo financiero, revisa lo que firmaste o pactaste: Mercurio retrógrado exige doble chequeo. En el amor, lo auténtico vence a lo aparente. Al cierre del día, respiración más libre.
Afirmación: “Valoro lo que soy y actúo con coherencia emocional.”
Números de la suerte: 3, 9, 15, 22, 32
Géminis (21 de mayo – 21 de junio)
Las conversaciones y conexiones están en foco hoy. Con la Luna en Libra al inicio, todo fluye mejor si hablas con sinceridad. Al entrar en Escorpio, los conflictos soterrados pueden salir: no los evites, pero tampoco los dramatices. Mercurio retrógrado te invita a revisar tus palabras antes de enviarlas. Al final, tendrás un vínculo más transparente.
Afirmación: “Escucho más que hablo, para conectar de verdad.”
Números de la suerte: 4, 11, 17, 21, 28
Cáncer (22 de junio – 22 de julio)
Hoy tu interior pide atención. La Luna en Libra suaviza emociones, pero la entrada en Escorpio te apunta a mirar lo que necesitabas soltar. En lo familiar, una conversación pendiente puede resolverse con honestidad. En lo laboral, sé claro antes de actuar: Mercurio retrógrado pone trampas en la prisa. Cierra el día con decisión y cariño propio.
Afirmación: “Elijo libertad emocional sin perder mi ternura.”
Números de la suerte: 1, 8, 14, 23, 30
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
La Luna en Libra potencia tu carisma y los encuentros, mientras que su tránsito hacia Escorpio te invita a mayor profundidad y silencio. En lo creativo, tus ideas tendrán más impacto si van con alma. Revisa contratos o acuerdos: Mercurio retrógrado puede ocultar detalles. En el amor, lo menos esperado puede tocarte muy fuerte. Te vas a la cama con certeza.
Afirmación: “Brillo desde lo auténtico, no desde lo superficial.”
Números de la suerte: 1, 6, 12, 19, 27
Virgo (23 de agosto – 21 de septiembre)
Este martes te pone en modo análisis fino. Con la Luna en Libra entras en negociación, y al pasar a Escorpio se intensifican los temas de recursos compartidos o valores ocultos. En lo profesional, evita distraerte: la revisión será clave para cerrar un ciclo. En lo personal, hablar con sinceridad limpia tensiones. Cierra el día reconociendo tu propia voz.
Afirmación: “Mi claridad se construye desde mi autenticidad.”
Números de la suerte: 3, 9, 16, 22, 29
Libra (22 de septiembre – 22 de octubre)
Tu signo recibe todo el foco: la Luna en Libra mejora tu visibilidad y relaciones. Pero cuando pase a Escorpio, llegarás a lo que siempre quisiste decir pero no encontraste el momento. Usa hoy tu diplomacia para abrir lo que callaste. Mercurio retrógrado te pide prever los detalles antes de firmar. Terminas sintiéndote escuchado y en paz.
Afirmación: “Mi voz importa y la uso con corazón.”
Números de la suerte: 2, 8, 13, 20, 31
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
La Luna entrando en tu signo te pone en un lugar de poder emocional: hoy puedes sentirte más tú que nunca. Mercurio retrógrado entrando en Escorpio te brinda la oportunidad de revisar tu historia, tus deseos y lo que ya no quieres cargar. En lo laboral o personal, un acto de honestidad cambiará tu rumbo. Aprovecha, porque este es tu momento.
Afirmación: “Abrazo lo que soy y libero lo que ya no me sirve.”
Números de la suerte: 5, 9, 18, 24, 33
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
La Luna transita tu área social y de colaboración: hoy las alianzas y conversaciones importan. Pero al moverse a Escorpio, se vuelve más íntimo y transformador. Con Mercurio retrógrado aún fuerte, revisa compromisos y evita compras impulsivas. En lo personal, te acercas más si bajas la velocidad. Finalizas el día con una idea clara de lo que quieres construir.
Afirmación: “Conecto con otros desde mi visión y mis valores.”
Números de la suerte: 4, 10, 17, 25, 30
Capricornio (22 de diciembre – 21 de enero)
La Luna en Libra al inicio te anima a cuidar tus finanzas o recursos compartidos. Cuando ingrese en Escorpio, se convierte en un foco interno potente: te toca reflexionar sobre lo que posees y lo que de verdad necesitas. En tu trabajo, revisa viejos contratos o proyectos. La sinceridad paga hoy. Terminas el día con sensación de ser dueño de tu destino.
Afirmación: “Mi poder crece cuando actúo con coherencia.”
Números de la suerte: 6, 11, 15, 22, 29
Acuario (22 de enero – 21 de febrero)
Tu creatividad y tu visión social se activan. La Luna en Libra favorece encuentros y proyectos de grupo; en Escorpio te lleva a conectar con la motivación detrás de tu comunidad. Evita dispersarte: Mercurio retrógrado pide foco y selección. Un gesto auténtico hoy establece un nuevo nivel de confianza. Cierras el día con entusiasmo y dirección.
Afirmación: “Mi comunidad crece cuando actúo con propósito.”
Números de la suerte: 3, 8, 14, 21, 27
Piscis (22 de febrero – 20 de marzo)
Tu mundo profesional y de servicio se mueve hoy. La Luna en Libra te invita a colaborar; en Escorpio te pide un nivel más íntimo de entrega. Revisa rutinas y descansa lo que el cuerpo te pida: Mercurio retrógrado puede agotar si ignoras señales. En lo personal, abrir un diálogo sincero te libera. Finalizas sintiendo que hiciste lo correcto.
Afirmación: “Mi acción tiene impacto porque nace de mi sensibilidad.”
Números de la suerte: 4, 9, 13, 22, 30