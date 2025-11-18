Buscar
Recetas

El ají de gallina o curry peruano es un reconfortante guiso de pollo que se sirve con arroz en la mesa./© Jordi Calvera Sol? | Dreamstime.com

El ají de gallina es uno de los platos más queridos de la cocina peruana. Cremoso, suave y con ese color amarillo intenso tan característico, combina pollo deshilado con una salsa espesa hecha a base de ají amarillo, pan remojado y nueces. Cada familia tiene su propia versión, pero todas coinciden en lo mismo: el ají de gallina es pura comida casera, de esas que reconfortan y llenan la mesa de aromas cálidos.

Este plato tiene raíces coloniales y es un ejemplo perfecto de cómo Perú fusiona ingredientes europeos con sabores nativos. El resultado es un guiso elegante, equilibrado y tan icónico que muchos lo consideran el verdadero corazón de la gastronomía peruana. Si buscas un plato con personalidad, tradición y un sabor que nunca falla, el ají de gallina es una apuesta segura.

Ingredientes (4–6 porciones)

Para la base

  • 2 pechugas de pollo cocidas y desmenuzadas
  • 4 tazas de caldo de pollo
  • 2 cucharadas de aceite vegetal
  • 1 cebolla picada finamente
  • 2 dientes de ajo picados
  • 3 cucharadas de pasta de ají amarillo
  • 3 rebanadas de pan de molde (sin corteza)
  • 1 taza de leche evaporada
  • ¼ taza de nueces o pecanas molidas (opcional pero tradicional)
  • ¼ taza de queso parmesano rallado
  • Sal y pimienta al gusto

Para servir

  • Arroz blanco
  • Papas sancochadas en rodajas
  • Huevos duros
  • Aceitunas negras
  • Perejil picado

Preparación

1. Prepara la crema

  1. Remoja el pan en 1 taza del caldo de pollo.
  2. Licúa el pan con la leche evaporada hasta formar una crema espesa. Reserva.

2. Haz la base del guiso

  1. En una olla, calienta el aceite y sofríe la cebolla hasta que quede transparente.
  2. Agrega el ajo y la pasta de ají amarillo. Cocina unos minutos para que se concentre el sabor.

3. Incorpora los demás ingredientes

  1. Añade la crema de pan, mezcla y deja que espese lentamente.
  2. Agrega las nueces molidas y el queso parmesano.
  3. Incorpora el pollo desmenuzado y un poco más de caldo si la mezcla queda demasiado espesa.
  4. Ajusta sal y pimienta. Cocina a fuego bajo durante 5–10 minutos para que todo se integre.

4. Sirve

Coloca rodajas de papa sancochada en el plato, sirve encima el ají de gallina, acompaña con arroz blanco y decora con huevo duro, aceitunas y perejil.

Consejos

  • La clave del sabor auténtico está en usar ají amarillo peruano, ya sea fresco o en pasta.
  • Si quieres un guiso más suave, añade un chorrito extra de leche evaporada.
  • Las nueces le dan esa textura y sabor tradicional que muchas recetas modernas omiten.
  • El ají de gallina sabe aún mejor al día siguiente.

El ají de gallina es más que un plato; es identidad peruana servida en un solo bocado. Cremoso, brillante y lleno de sabor, conquista a cualquiera que lo prueba.

