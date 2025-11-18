El ají de gallina es uno de los platos más queridos de la cocina peruana. Cremoso, suave y con ese color amarillo intenso tan característico, combina pollo deshilado con una salsa espesa hecha a base de ají amarillo, pan remojado y nueces. Cada familia tiene su propia versión, pero todas coinciden en lo mismo: el ají de gallina es pura comida casera, de esas que reconfortan y llenan la mesa de aromas cálidos.

Este plato tiene raíces coloniales y es un ejemplo perfecto de cómo Perú fusiona ingredientes europeos con sabores nativos. El resultado es un guiso elegante, equilibrado y tan icónico que muchos lo consideran el verdadero corazón de la gastronomía peruana. Si buscas un plato con personalidad, tradición y un sabor que nunca falla, el ají de gallina es una apuesta segura.

Ingredientes (4–6 porciones)

Para la base

2 pechugas de pollo cocidas y desmenuzadas

4 tazas de caldo de pollo

2 cucharadas de aceite vegetal

1 cebolla picada finamente

2 dientes de ajo picados

3 cucharadas de pasta de ají amarillo

3 rebanadas de pan de molde (sin corteza)

1 taza de leche evaporada

¼ taza de nueces o pecanas molidas (opcional pero tradicional)

¼ taza de queso parmesano rallado

Sal y pimienta al gusto

Para servir

Arroz blanco

Papas sancochadas en rodajas

Huevos duros

Aceitunas negras

Perejil picado

Preparación

1. Prepara la crema

Remoja el pan en 1 taza del caldo de pollo. Licúa el pan con la leche evaporada hasta formar una crema espesa. Reserva.

2. Haz la base del guiso

En una olla, calienta el aceite y sofríe la cebolla hasta que quede transparente. Agrega el ajo y la pasta de ají amarillo. Cocina unos minutos para que se concentre el sabor.

3. Incorpora los demás ingredientes

Añade la crema de pan, mezcla y deja que espese lentamente. Agrega las nueces molidas y el queso parmesano. Incorpora el pollo desmenuzado y un poco más de caldo si la mezcla queda demasiado espesa. Ajusta sal y pimienta. Cocina a fuego bajo durante 5–10 minutos para que todo se integre.

4. Sirve

Coloca rodajas de papa sancochada en el plato, sirve encima el ají de gallina, acompaña con arroz blanco y decora con huevo duro, aceitunas y perejil.

Consejos

La clave del sabor auténtico está en usar ají amarillo peruano , ya sea fresco o en pasta.

Si quieres un guiso más suave, añade un chorrito extra de leche evaporada.

Las nueces le dan esa textura y sabor tradicional que muchas recetas modernas omiten.

El ají de gallina sabe aún mejor al día siguiente.

El ají de gallina es más que un plato; es identidad peruana servida en un solo bocado. Cremoso, brillante y lleno de sabor, conquista a cualquiera que lo prueba.