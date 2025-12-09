Incendio Upper West Side sacudió la tranquilidad de Manhattan este martes por la mañana, cuando un fuego de gran magnitud se propagó por un edificio residencial y dañó seriamente la parte superior de la estructura. El Departamento de Bomberos de Nueva York informó que el incendio comenzó alrededor de las 8:20 de la mañana en un inmueble de seis plantas ubicado en la intersección de la calle 107 y Amsterdam Avenue, una zona densamente poblada del Upper West Side.

En cuestión de minutos, la situación escaló. Hacia las 9:00 de la mañana, el FDNY elevó el nivel de alarma a 4, una categoría que indica un incendio grave que requiere una fuerte movilización de bomberos y unidades especializadas. Según la clasificación del departamento, solo los niveles 5 y 6 superan en gravedad a esta categoría y se reservan para emergencias masivas o fuera de control.

Incendio Upper West Side generó escenas dramáticas que fueron captadas por la propia agencia: llamas saliendo desde la azotea y las ventanas del último piso, acompañadas de una columna de humo visible desde varias cuadras. Medios locales señalaron que una parte del lado izquierdo del edificio colapsó, provocando una lluvia de escombros sobre la vía pública y complicando las labores de los equipos de emergencia.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado heridos ni han determinado las causas del fuego. La prioridad del FDNY ha sido asegurar el área, contener la propagación y evaluar la estabilidad del edificio, donde residen unas 40 familias. Incendio Upper West Side mantiene a la comunidad en alerta mientras los equipos trabajan para controlar los últimos focos.

El Departamento de Salud de la ciudad emitió una recomendación para evitar la exposición al humo, pidiendo a los residentes de la zona cerrar ventanas y limitar la actividad al aire libre. Las autoridades también advirtieron sobre la presencia de tráfico, vehículos de emergencia y posibles cortes de calle mientras continúan las labores de control y evaluación.

El suceso deja una vez más en evidencia los riesgos que enfrentan las estructuras antiguas de Manhattan y la rapidez con la que un incendio puede convertirse en una emergencia mayor en zonas densamente urbanas. Se espera que en las próximas horas el FDNY ofrezca más información sobre los daños estructurales y el origen del fuego.