Carlos Alcaraz triunfa en el “Miami Invitational'” y se impone en un superdesempate ante João Fonseca

Foto de archivo de Carlos Alcaraz. EFE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO

Carlos Alcaraz Miami Invitational volvió a demostrar por qué es considerado el mejor tenista del mundo tras vencer este lunes al joven brasileño João Fonseca en un emocionante partido de exhibición disputado en Miami. El encuentro, decidido en un tercer set de superdesempate, permitió al español reencontrarse con la victoria después de caer la noche anterior ante Frances Tiafoe en Nueva York.

Alcaraz superó a Fonseca, número 24 del ranking ATP, por 7 5, 2 6 y 10 8 en un duelo vibrante que formó parte del evento conocido como Miami Invitational. La victoria significó un alivio competitivo para el murciano, que venía de un partido exigente y buscaba recuperar sensaciones antes de su próxima etapa de preparación.

La jornada comenzó con un encuentro de dobles mixtos, donde Carlos Alcaraz Miami Invitational ya había mostrado un nivel sólido. Formando pareja con la estadounidense Jessica Pegula, derrotó por 10 8 a João Fonseca y Amanda Anisimova. La combinación entre potencia, precisión y un ambiente distendido marcó el tono del espectáculo.

El torneo se disputó en un escenario poco habitual: una pista de tenis instalada dentro del estadio de los Miami Marlins de la MLB, una propuesta que agregó un aire especial al evento. Entre el público destacaban figuras del fútbol internacional. Sergio Busquets y Jordi Alba, recién retirados tras conquistar la MLS con el Inter Miami, fueron dos de los invitados ilustres. Ambos devolvieron así la visita que Alcaraz les hizo una semana antes en la final del Este de la MLS.

La presencia de estrellas no terminó ahí. El legendario brasileño Ronaldo también asistió al evento y, antes del partido, peloteó unos minutos con Alcaraz, un gesto que desató aplausos entre los espectadores y añadió un toque de nostalgia futbolística a la velada.

Carlos Alcaraz Miami Invitational se despide de Miami con una victoria que, aunque no forma parte del circuito oficial, refuerza su confianza y mantiene viva la expectación de cara a sus próximos compromisos. Para Fonseca, el encuentro representó una oportunidad invaluable de medir su progreso ante el número uno del mundo.

