Menu
CRC-Cannabis-SMART---main-explanation-creative_1500x250_Spanish
CAPITULO 1 - EL SECRETO DE LA MANSION (0 SIPNOSIS).pdf (1500 x 250 px)
Home/Deportes/Los Chiefs de Kansas City enfrentan el final de su dinastía en una temporada al borde del colapso

Los Chiefs de Kansas City enfrentan el final de su dinastía en una temporada al borde del colapso

Facebook
Twitter
Pinterest
Autor de foto:Sutihat Fadzakkir. Foto cortesia:Dreamstime.com

Kansas City Chiefs crisis domina las conversaciones en la NFL tras una semana 14 que dejó al equipo más ganador de la última década al borde de la eliminación por primera vez desde 2014. La derrota en casa ante los Houston Texans no solo rompió cualquier margen de comodidad en la clasificación, también marcó un punto crítico en una franquicia acostumbrada al éxito y hoy obligada a mirar el futuro con incertidumbre.

Los Chiefs registran seis victorias y siete derrotas, un balance que los hunde en el tercer puesto del Oeste de la AFC y en la décima posición de la conferencia, muy lejos de los siete lugares que otorgan un pase a los playoffs. Kansas City Chiefs crisis se refleja en los números: han perdido cuatro de sus últimos cinco juegos y ya no pueden aspirar a su décimo título consecutivo de la división, ahora en manos de unos Denver Broncos con marca de 11-2.

Las razones de este desplome son múltiples. Las lesiones en la línea ofensiva han privado a Patrick Mahomes de la protección que definió los mejores años del equipo. La ausencia de Trey Smith y Jawaan Taylor, sumada a la baja de Wanya Morris ante los Texans, interrumpió la fluidez del ataque y expuso al mariscal de campo a constantes presiones. Kansas City Chiefs crisis también se manifiesta en errores inusuales de un cuerpo de receptores que, hasta hace poco, se consideraba élite. Drops de Rashee Rice, Xavier Worthy, Hollywood Brown e incluso Travis Kelce cambiaron el destino del duelo frente a Houston.

El cierre de temporada luce cuesta arriba. Kansas City deberá ganar a Los Angeles Chargers el próximo domingo y aprovechar la visita a Tennessee Titans en la semana 16, el peor equipo de la AFC. El 25 de diciembre necesitará un auténtico milagro para superar a los Broncos, el mejor conjunto de la liga, antes de cerrar la campaña ante unos Las Vegas Raiders que atraviesan un año irregular.

El golpe no es solo deportivo, también simbólico. Desde la llegada de Mahomes en 2018, los Chiefs disputaron cinco de los últimos seis Super Bowls y ganaron tres. La dupla Mahomes Kelce se convirtió en emblema cultural, alimentada por el romance entre Kelce y Taylor Swift, que amplió el público seguidor del equipo y multiplicó la presencia femenina en la NFL.

Hoy, esa era de dominio parece extinguirse. La reconstrucción asoma como un destino inevitable y la esperanza de un milagro navideño que reactive la temporada luce cada vez más distante. Kansas City Chiefs crisis podría pasar a la historia como el punto final de una de las dinastías más dominantes del fútbol americano moderno.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Deportes
Carlos Alcaraz triunfa en el “Miami Invitational'” y se impone en un superdesempate ante João Fonseca
December 9, 9:00 AM
By
Deportes
El Real Madrid vuelve al Bernabéu con la obligación de confirmar su reacción ante un Celta en crisis
December 6, 10:00 AM
By
Deportes
Rodri es duda para el City ante el Real Madrid
December 5, 8:00 AM
By
Deportes
La histórica racha de LeBron James se detiene en Toronto mientras la NBA vive una noche de giros dramáticos
December 5, 6:00 AM
By
Deportes
Grecia entrega la llama olímpica a Italia en una ceremonia marcada por la tradición y la cercanía de Milán-Cortina 2026
December 4, 8:00 AM
By
Deportes
Mbappé pasa de su peor momento en el Real Madrid a perseguir los récords históricos de Cristiano Ronaldo
December 4, 7:00 AM
By
Deportes
Serena Williams descarta volver al tenis pese a su registro en el sistema antidopaje
December 3, 8:00 AM
By
Deportes
HRW alerta que detención de solicitante de asilo genera dudas sobre seguridad en el Mundial 2026
December 3, 8:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *