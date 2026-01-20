Los incendios forestales Chile que afectan desde el sábado a las regiones de Ñuble y Biobío han dejado al menos 20 personas fallecidas, según confirmó la noche del lunes el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, en medio de una de las emergencias más graves registradas en el sur del país en los últimos años.

La situación ha provocado la evacuación de miles de personas, ha dejado 75 heridos y mantiene a más de 500 damnificados en albergues habilitados por las autoridades. Solo en la región del Biobío, la más afectada, el fuego ha consumido unas 20.000 hectáreas, con especial impacto en la comuna de Penco, ubicada a unos 500 kilómetros al sur de Santiago.

En esa localidad, un hombre de 50 años fue detenido la noche del lunes por su presunta participación en el inicio de uno de los focos. Según informó el mayor de Carabineros Bruno Gallardo, al sospechoso se le incautó un encendedor con el que supuestamente estaba prendiendo fuego a la vegetación, además de una bolsa de nailon que contenía cable de cobre. El individuo, con antecedentes por hurto e infracción a la Ley de Drogas, fue retenido previamente por vecinos tras ser sorprendido cerca de un cuartel de Bomberos.

Desde el inicio de los incendios forestales Chile, el Gobierno ha reiterado que perseguirá penalmente a los responsables y que estos hechos no quedarán impunes. Las autoridades han insistido en que se investigarán todas las causas y se aplicarán las sanciones correspondientes.

El lunes, el presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast comparecieron juntos desde el Palacio de La Moneda en una imagen poco habitual de unidad política. Ambos hicieron un llamado a la responsabilidad ciudadana frente a la emergencia. Boric agradeció la disposición de Kast y señaló que el futuro mandatario tendrá un rol relevante en el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas.

Las regiones de Ñuble y Biobío se mantienen en alerta roja, bajo Estado de Catástrofe y con toque de queda nocturno vigente. Las condiciones meteorológicas han dificultado las labores de combate del fuego, con temperaturas extremas y la presencia de un viento seco y cálido que desciende desde la cordillera de los Andes hacia el valle central, favoreciendo la propagación de las llamas.

Las autoridades advirtieron que el escenario sigue siendo complejo y que las próximas horas serán clave para contener los incendios forestales Chile, mientras continúan los trabajos de emergencia y asistencia a las comunidades afectadas.