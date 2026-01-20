Brooklyn Beckham, primogénito de David y Victoria Beckham, aseguró que romper definitivamente con su familia le permitió superar una “ansiedad abrumadora” con la que convivió durante años. El joven de 26 años hizo públicas sus declaraciones en un extenso mensaje publicado en Instagram, en el que descartó cualquier posibilidad de reconciliación con sus padres.
En el texto, Brooklyn explicó que desde que tomó distancia de la familia Beckham ha experimentado un cambio profundo en su bienestar emocional. “Crecí con una ansiedad abrumadora”, escribió. “Por primera vez en mi vida, desde que me alejé de mi familia, esa ansiedad ha desaparecido. Me despierto cada mañana agradecido por la vida que elegí y he encontrado paz y alivio”.
El hijo mayor del exfutbolista y la diseñadora también acusó a sus padres de haber controlado durante años la narrativa pública sobre la familia. Según su versión, esa dinámica se extendió a su relación con su esposa, la actriz Nicola Peltz Beckham, incluso antes de su boda.
Brooklyn relató que la noche previa al enlace recibió comentarios de miembros de su familia que cuestionaban la pertenencia de su esposa. A partir de entonces, afirmó, comenzaron conflictos constantes. “Desde el momento en que comencé a defenderme ante mi familia, he recibido innumerables ataques de mis padres, tanto en privado como en público”, señaló, añadiendo que parte de esos episodios fueron trasladados a la prensa.
En su mensaje, Brooklyn denunció que su esposa ha sido objeto de faltas de respeto reiteradas y aseguró que los intentos de acercamiento no lograron mejorar la relación. “Mi familia ha faltado al respeto a mi esposa constantemente, sin importar cuánto hayamos intentado unirnos como uno solo”, escribió.
El joven fue tajante al referirse al futuro de ese vínculo. “No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando. Me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”, afirmó. También explicó que él y su esposa buscan una vida alejada de la presión mediática y de lo que describió como manipulación de la imagen pública.
“Mi esposa y yo no queremos una vida condicionada por la imagen, la prensa ni la manipulación. Solo queremos paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia”, añadió.
Brooklyn reconoció que durante años optó por guardar silencio para preservar la intimidad, pero decidió hablar ahora porque, según sostiene, sus padres y su entorno continúan recurriendo a los medios. “No me dejan otra opción más que hablar por mí y contar la verdad sobre algunas de las mentiras”, escribió.
La ruptura familia Beckham no es reciente. Brooklyn lleva casi tres años distanciado de sus padres y hermanos, en un conflicto que ha generado versiones cruzadas y una atención mediática constante, y que ahora el propio protagonista decidió abordar públicamente desde su perspectiva.
Lee la diatriba completa de Brooklyn en español a continuación:
“He guardado silencio durante años e hice todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Lamentablemente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y contar la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado.
No quiero reconciliarme con mi familia. No estoy siendo controlado. Por primera vez en mi vida, estoy defendiéndome.
Durante toda mi vida, mis padres han controlado la narrativa en la prensa sobre nuestra familia. Las publicaciones performativas en redes sociales, los eventos familiares y las relaciones inauténticas han sido una constante en la vida en la que nací. Recientemente, he visto con mis propios ojos hasta dónde están dispuestos a llegar para colocar innumerables mentiras en los medios, en su mayoría a costa de personas inocentes, con tal de preservar su propia fachada. Pero creo que la verdad siempre sale a la luz.
Mis padres han intentado incansablemente arruinar mi relación desde antes de mi boda, y eso no ha cesado. Mi madre canceló la confección del vestido de Nicola a última hora, a pesar de lo emocionada que estaba por usar su diseño, obligándola a buscar urgentemente otro vestido. Semanas antes de nuestra boda, mis padres me presionaron repetidamente e intentaron sobornarme para que firmara la cesión de los derechos sobre mi nombre, lo que habría afectado a mí, a mi esposa y a nuestros futuros hijos. Insistían en que firmara antes de la fecha de la boda porque, de hacerlo, los términos del acuerdo entrarían en vigor. Mi negativa afectó el pago que esperaban recibir y, desde entonces, nunca volvieron a tratarme de la misma manera.
Durante la planificación de la boda, mi madre llegó incluso a llamarme “malvado” porque Nicola y yo decidimos incluir en nuestra mesa a mi niñera Sandra y a la niñera de Nicola, ya que ambas no tenían a sus esposos presentes. Nuestros padres tenían mesas propias, ubicadas de manera equitativa junto a la nuestra.
La noche anterior a la boda, miembros de mi familia me dijeron que Nicola “no era de sangre” y que “no era familia”. Desde el momento en que comencé a defenderme frente a mi familia, he recibido ataques constantes por parte de mis padres, tanto en privado como públicamente, los cuales fueron enviados a la prensa por órdenes suyas. Incluso mis hermanos fueron enviados a atacarme en redes sociales, antes de que finalmente me bloquearan de la nada el verano pasado.
Mi madre interrumpió el primer baile con mi esposa, el cual había sido planeado semanas antes con una canción romántica. Frente a nuestros 500 invitados de boda, Marc Anthony me llamó al escenario, donde estaba previsto que tuviera lugar mi baile romántico con mi esposa, pero en su lugar mi madre estaba esperándome para bailar conmigo. Ella bailó de una manera muy inapropiada conmigo frente a todos. Nunca me he sentido más incómodo ni humillado en toda mi vida. Queríamos renovar nuestros votos para poder crear nuevos recuerdos de nuestro día de boda que nos trajeran alegría y felicidad, no ansiedad ni vergüenza.
Mi esposa ha sido constantemente irrespetada por mi familia, sin importar cuánto hayamos intentado unirnos como uno solo. Mi madre ha invitado repetidamente a mujeres de mi pasado a nuestras vidas de maneras claramente destinadas a incomodarnos a ambos.
A pesar de todo esto, viajamos a Londres para el cumpleaños de mi padre y fuimos rechazados durante una semana mientras esperábamos en nuestra habitación de hotel intentando planear tiempo de calidad con él. Rechazó todos nuestros intentos, a menos que fuera en su gran fiesta de cumpleaños con cien invitados y cámaras en cada esquina. Cuando finalmente aceptó verme, fue bajo la condición de que Nicola no estuviera invitada. Fue una bofetada en la cara. Más tarde, cuando mi familia viajó a Los Ángeles, se negaron a verme por completo.
Mi familia valora la promoción pública y los acuerdos comerciales por encima de todo. La marca Beckham es lo primero. El “amor” familiar se mide por cuánto publicas en redes sociales, por cuán rápido dejas todo para aparecer y posar en una foto familiar, incluso si eso ocurre a costa de nuestras obligaciones profesionales. Durante años, hemos hecho todo lo posible por estar presentes y apoyar cada desfile de moda, cada fiesta y cada actividad de prensa para mostrar a la “familia perfecta”. Pero la única vez que mi esposa pidió el apoyo de mi madre para ayudar a rescatar perros desplazados durante los incendios en Los Ángeles, mi madre se negó.
La narrativa de que mi esposa me controla es completamente incorrecta. He sido controlado por mis padres durante la mayor parte de mi vida. Crecí con una ansiedad abrumadora. Por primera vez en mi vida, desde que me alejé de mi familia, esa ansiedad ha desaparecido. Me despierto cada mañana agradecido por la vida que elegí y he encontrado paz y alivio.
Mi esposa y yo no queremos una vida moldeada por la imagen, la prensa o la manipulación. Todo lo que queremos es paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia.”