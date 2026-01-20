Pozole, el ritual que empieza en la olla

El pozole no es solo un platillo, es una ceremonia doméstica. Se prepara con tiempo, se sirve caliente y se acompaña con una mesa llena de pequeños platos que cada quien arma a su manera. En México, el pozole aparece en celebraciones, domingos largos y noches que terminan tarde. No se improvisa ni se apura. Se deja cocer hasta que el maíz florece y el caldo toma cuerpo.

Su origen es antiguo y profundamente simbólico. Con el paso de los siglos, se volvió una receta familiar, transmitida de cocina en cocina, con variaciones regionales pero una misma esencia. Un caldo claro o rojo, maíz generoso y carne suave que se deshace sin esfuerzo.

Ingredientes

1 kg de maíz cacahuazintle precocido

1 kg de carne de cerdo, espinazo, pierna o cabeza

1/2 cebolla

4 dientes de ajo

2 hojas de laurel

Sal al gusto

Para servir

Lechuga o repollo finamente picado

Rábanos en rodajas

Aguacate en cubos

Cebolla picada

Orégano seco

Limón

Chile en polvo o salsa al gusto

Preparación

Lava bien el maíz y colócalo en una olla grande con suficiente agua. Cocina a fuego medio hasta que los granos empiecen a abrirse. En otra olla, coloca la carne de cerdo con agua, la cebolla, el ajo, el laurel y sal. Cocina hasta que la carne esté suave y el caldo bien formado. Incorpora la carne y su caldo a la olla del maíz. Ajusta de sal. Cocina todo junto a fuego bajo durante al menos una hora, hasta que los sabores se integren y el caldo tenga profundidad. Retira la cebolla, el ajo y las hojas de laurel antes de servir.

Consejos útiles

El pozole mejora con el tiempo. Si puedes prepararlo un día antes, el sabor se vuelve más redondo.

No escatimes en el caldo. Debe ser abundante y limpio.

El maíz debe estar bien abierto. Si no lo está, necesita más tiempo, no más sal.

Sirve los acompañamientos por separado para que cada persona arme su plato.

El pozole se sirve humeante, con la mesa llena de opciones y sin instrucciones estrictas. Cada cucharada cambia según quien la prepare. Eso es parte de su fuerza. No es un plato estático, es una experiencia compartida que empieza en la olla y termina mucho después del último sorbo.