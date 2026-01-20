Menu
Home/Recetas/Pozole, el ritual que empieza en la olla

Pozole, el ritual que empieza en la olla

Facebook
Twitter
Pinterest

El pozole no es solo un platillo, es una ceremonia doméstica. Se prepara con tiempo, se sirve caliente y se acompaña con una mesa llena de pequeños platos que cada quien arma a su manera. En México, el pozole aparece en celebraciones, domingos largos y noches que terminan tarde. No se improvisa ni se apura. Se deja cocer hasta que el maíz florece y el caldo toma cuerpo.

Su origen es antiguo y profundamente simbólico. Con el paso de los siglos, se volvió una receta familiar, transmitida de cocina en cocina, con variaciones regionales pero una misma esencia. Un caldo claro o rojo, maíz generoso y carne suave que se deshace sin esfuerzo.

Ingredientes

  • 1 kg de maíz cacahuazintle precocido
  • 1 kg de carne de cerdo, espinazo, pierna o cabeza
  • 1/2 cebolla
  • 4 dientes de ajo
  • 2 hojas de laurel
  • Sal al gusto

Para servir

  • Lechuga o repollo finamente picado
  • Rábanos en rodajas
  • Aguacate en cubos
  • Cebolla picada
  • Orégano seco
  • Limón
  • Chile en polvo o salsa al gusto

Preparación

  1. Lava bien el maíz y colócalo en una olla grande con suficiente agua. Cocina a fuego medio hasta que los granos empiecen a abrirse.
  2. En otra olla, coloca la carne de cerdo con agua, la cebolla, el ajo, el laurel y sal. Cocina hasta que la carne esté suave y el caldo bien formado.
  3. Incorpora la carne y su caldo a la olla del maíz. Ajusta de sal.
  4. Cocina todo junto a fuego bajo durante al menos una hora, hasta que los sabores se integren y el caldo tenga profundidad.
  5. Retira la cebolla, el ajo y las hojas de laurel antes de servir.

Consejos útiles

  • El pozole mejora con el tiempo. Si puedes prepararlo un día antes, el sabor se vuelve más redondo.
  • No escatimes en el caldo. Debe ser abundante y limpio.
  • El maíz debe estar bien abierto. Si no lo está, necesita más tiempo, no más sal.
  • Sirve los acompañamientos por separado para que cada persona arme su plato.

El pozole se sirve humeante, con la mesa llena de opciones y sin instrucciones estrictas. Cada cucharada cambia según quien la prepare. Eso es parte de su fuerza. No es un plato estático, es una experiencia compartida que empieza en la olla y termina mucho después del último sorbo.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Recetas
Mermelada de fresa, un clásico que siempre funciona
January 19, 7:00 AM
By
Recetas
Ossobuco, tiempo y paciencia en una olla
January 18, 7:00 AM
By
Recetas
Chips de kale, cuando la hoja se vuelve antojo
January 17, 7:00 AM
By
Recetas
Sidecar, precisión líquida en una copa fría
January 16, 7:00 AM
By
Recetas
Tapenade de aceitunas, el sabor que no pide permiso
January 15, 7:00 AM
By
Recetas
El arte sencillo de asar verduras con hierbas y ajo
January 14, 7:00 AM
By
Recetas
Baklava: crujiente, aromático y bañado en miel especiada
January 13, 7:00 AM
By
Recetas
Pollo al limón estilo piccata: vibrante, delicado y lleno de matices
January 12, 7:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *