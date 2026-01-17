El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició este viernes una investigación Walz Frey para determinar si el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, obstaculizaron la labor de agentes federales de inmigración en el estado.

Según informaron medios estadounidenses que citaron a funcionarios federales, ambos dirigentes fueron citados por la fiscalía a diez días del tiroteo mortal protagonizado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Mineápolis, en el que murió la ciudadana estadounidense Renee Good.

La investigación se centra en evaluar si declaraciones públicas realizadas por Walz y Frey, en las que rechazaron la presencia de ICE en Minnesota, podrían constituir una interferencia con el trabajo de las fuerzas federales. El Departamento de Justicia analiza si esas expresiones encajan dentro de una posible obstrucción a investigaciones o actuaciones oficiales.

Tanto el gobernador como el alcalde han manifestado su malestar por el proceso y aseguraron que se han sentido excluidos de la investigación sobre la muerte de Good. Además, expresaron su preocupación por la imparcialidad del Departamento de Justicia en el manejo del caso.

Desde la administración Trump, funcionarios han acusado a los líderes demócratas de Minnesota de corrupción y de no ser confiables en la gestión de la investigación relacionada con el operativo de ICE.

La polémica se produce en paralelo a una demanda presentada esta semana por el fiscal general de Minnesota contra el Gobierno federal. En ella se argumenta que el aumento de agentes de inmigración en el estado constituye una “invasión federal” que viola la soberanía estatal, según expusieron las autoridades locales.

De acuerdo con el Washington Post, la norma bajo la cual se investiga a Walz y Frey contempla el delito de conspiración para obstruir investigaciones federales, una figura legal similar a la aplicada en casos de manifestantes acusados de impedir el trabajo de agentes de inmigración.

En este contexto, el presidente Donald Trump aseguró este viernes que intervendrá en Minnesota para frenar las protestas contra ICE “si se ve obligado”. En un mensaje publicado en su red Truth Social, afirmó que, de hacerlo, resolverá la situación “de forma rápida y eficaz”.

La tensión se intensificó aún más después de que el miércoles un agente de ICE disparara contra un inmigrante venezolano durante un operativo de arresto en Mineápolis, hiriéndolo en una pierna, un hecho que aumentó el rechazo de parte de la población hacia la presencia de fuerzas federales en la ciudad.